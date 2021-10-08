中国央行：将继续打击金融科技业垄断

（德国之声中文网）中国央行行长易纲周四（10月7日）表示，中国将加强对线上支付行业的监管，继续遏制互联网平台的垄断行为，保护消费者隐私和数据安全。法新社报道认为，这表明中国政府将继续推进对该国科技巨头的监管打击。

大约一年以来，中国当局针对本土科技巨头采取了一系列的监管措施，包括对电商巨头阿里巴巴和外卖巨头美团网发起反垄断调查。两家企业分别被处以182亿元和34.42亿元的罚款。北京政府加强经济管控，整顿对象还包括私营教育机构、房地产和赌场等。

三项指导原则

易纲在周四的国际清算银行的一次会议上发表主旨演讲时指出：“我们将继续与反垄断机构合作，遏制垄断，积极应对算法歧视和其他新形式的反竞争行为。”他还表示，央行将加强对支付行业的监管，并要求所有金融服务企业必须经过审批。

易纲补充道，中国大型平台企业从用户那里获得大量数据，他们这种“赢者通吃”的属性或将导致市场垄断，损害创新效率。

另据彭博社报道，为了有效地对金融科技企业进行监管，易纲还在会上提出三项指导原则：金融企业必须获得经营许可；必须在不同业务部门间设置防火墙，例如保险和财富管理，以防止跨部门风险；必须切断非银行与银行服务间的直接联系。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



蚂蚁集团的“厄运”

英国《金融时报》此前报道称，中国政府希望拆分马云旗下蚂蚁集团拥有的热门支付应用(APP)—支付宝，并为该公司的高利润贷款业务创建一个独立的应用。有消息人士向路透社透露，数家有政府背景的企业将首次在蚂蚁集团的个人征信公司中持有大量股份。

今年4月，中国监管机构要求蚂蚁集团进行全面的业务整顿，包括将蚂蚁集团本身转变成一家金融控股公司，并将其两个利润丰厚的小额贷款业务“借呗”和“花呗”纳入新的消费金融公司。去年11月，蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。其创始人马云此前公开批评金融管制规定。后来数月内，马云一度从公众视野中消失。



（法新社、彭博社、路透社）

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