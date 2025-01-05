中国央行宣布将采取“适度宽松”的货币政策

中国央行周六宣布将采取适度宽松的货币政策，并将“择机降准降息”。为了改变国民经济的低迷状态，过去数月当中，北京已经出台了一系列提振措施。

（德国之声中文网）中国人民银行宣布，将采取“适当宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境”。中国央行周六发布的一项声明中，重申了降息和下调银行准备金的计划。声明称，“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。”

央行声明还强调了消除腐败的必要性，此举显示，金融里打击腐败的行动将会继续下去。央行还表示，将对地方政府提供金融支持，以缓解他们的债务负担。声明称，上述措施的目的是“守住不发生系统性金融风险底线；稳步推进金融改革开放。”中国央行是在北京举行两天会议后，发表上述声明的。

中国央行：守住不发生系统性金融风险底线。 图像来源: CFOTO/picture alliance

这也是中国党和国家领导人习近平发出以“积极主动”姿态促进国民经济发展的号召之后，中国央行发布的最新措施。2024年，受房地产危机以及内需疲软的影响，中国经济一直处于低迷状态。

北京为去年制定了5%的经济增长目标，中国党和国家领导人习近平多次强调对实现目标充满信心，但很多经济学家均认为，中国经济的实际增幅可能会略低于官方给出的目标。国际货币基金此前表示，中国经济在2024年有望实现4.8%的增长，2025年的经济增长则为4.5%。

(法新社)

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