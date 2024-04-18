中国央行前副行长出庭受审

（德国之声中文网）2022年11月，执政党中国共产党纪检部门宣布，中国人民银行副行长范一飞因涉嫌“违纪违法”接受调查，范也是中共二十大后首位落马的副省部级官员。 2012年掌权后，中国党和国家领导人习近平在党政机构发起了一场旷日持久的大规模反腐运动。

中国官方的电视台CCTV报道称，范一飞被控非法收取了3.86亿元人民币，折合5300万美元。

报道称，范一飞的上述犯罪活动主要发生在1993年至2022年期间。湖北省黄冈市中级人民法院对范一飞案进行了一审公开审理。官方的中央电视台报道称：“庭审中，范一飞进行了最后陈述并当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭，择期宣判 。”

2023年6月，执政的中国共产党的纪检机构发布通报称，范一飞“严重违反职业道德”，涉嫌贪腐，已被开除党籍和公职，没收非法所得，并移送刑事诉讼。

中国党和国家领导人习近平发起的大规模反腐运动，一直受到争议，支持者认为，这一行动有助于中国的廉政建设，但批评者则认为，反腐已经成为习近平清除政治异己的手段。

最新一轮的反腐运动主要集中在金融和银行领域。上个月，中国国家开发银行前副行长李吉平被查，而另一家具有国家背景的中国招商银行前行长田惠宇则在二月初被判处死刑，缓期两年执行，罪名也是“接受贿赂，利用职权从事内幕交易”等。

（法新社）

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