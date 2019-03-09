 中国央行：不把汇率当枪使 | 经济纵横 | DW | 10.03.2019

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经济纵横

中国央行：不把汇率当枪使

在周日的新闻发布会上，中国央行行长易纲强调，中美双方都不能将汇率用于竞争性目的。他同时也透露，在汇率议题上，贸易争端中的中美双方已经在许多“关键和重要问题”上达成了共识。

Yi Gang Zentralbank China (Reuters/J. Lee)

央行行长易纲

 (德国之声中文网) 尽管因贸易争端，中国的出口导向型经济面临着巨大的压力，北京当局依然表示将信守承诺，不动用汇率武器。在周日(3月10日)的全国人大新闻发布会上，中国人民银行行长易纲说："决不会把汇率用于竞争的目的，也不会用汇率来提高中国的出口，或者进行贸易摩擦工具的考虑，这是我们承诺绝对不这样做的。"

易纲表示，中国央行如今已经"基本上退出了对汇率市场的日常干预"，面对巨大的货币贬值压力，"中国在保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定的努力和成果，是受到全世界公认的，大家有目共睹。"

近年来，美国方面一再指责中国当局人为压低人民币汇率，从而获得不正当出口优势。不过，业内人士的观点却与美方指责恰恰相反：他们认为，中国正在努力不让人民币贬值。

USA China Gespräche im Handelskonflikt Yi Gang (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

易纲也参加了中美贸易磋商

在当前的中美贸易磋商中，汇率议题也是焦点之一。易纲透露，在该议题上，"双方在许多关键和重要问题上达成了共识"。"第一，我们双方讨论了如何尊重对方的货币当局决定货币政策的自主权。第二，我们讨论了双方都应该坚持市场决定的汇率制度这样一个原则。第三，我们讨论了双方都应该遵守历次G20峰会的承诺，比如说不搞竞争性贬值、不将汇率用于竞争性目的。并且双方就外汇市场保持密切沟通。第四，我们也讨论了双方都应该按照国际货币基金组织的数据透明度标准来承诺披露数据等这些重要问题。"

但是，易纲并没有透露双方在汇率议题上具体作出了哪些承诺与让步。

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在发布会上，易纲也提到了中国经济下行压力巨大。"我们面临了多年来少有的严峻复杂形势，外部有美联储持续加息和中美贸易摩擦带来的不确定性，国内有经济周期结构性问题叠加，还有强化监管、规范地方政府债务等'几碰头'，导致社会信用收缩，小微企业、民营企业融资难融资贵问题比较突出。"而2019年形势虽然会有所改观，但是"世界经济形势仍然错综复杂，全球经济还有一定的下行压力，我国经济金融风险挑战依然比较多"。

易纲表示，央行在2019年的任务依然是"继续实施稳健的货币政策，防范和化解金融风险，更好地服务实体经济"。他进一步解释说，稳健的货币政策体现在"逆周期的调节"，同时货币政策"在总量上要松紧适度"。

近期，中美双方都就贸易争端发出了谨慎乐观信号。除了汇率问题，华盛顿还要求中国扩大市场准入、缩小贸易逆差、加强保护知识产权、停止强制技术转让、停止扭曲市场的补贴行为。目前，双方的贸易战"停火期"已经延长，从而为磋商谈判争取更多时间。白宫方面威胁说，如果在贸易问题上无法达成一致，美国对2000亿中国商品的惩罚性关税就要从10%上调到25%。

文山/叶宣/(新华社、德新社)

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