 中国夫妇圆“酒庄梦” 废弃庄园变身葡萄酒园 | 经济纵横 | DW | 07.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中国夫妇圆“酒庄梦” 废弃庄园变身葡萄酒园

在法国南部，一对中国夫妇将一座废弃的庄园改造成了一座高产的葡萄酒园。他们创业的过程并非一帆风顺，但最终，努力的付出得到了收获。

观看视频 01:20

多媒体中心更多内容

旅法大熊猫生下双胞胎

旅法大熊猫生下双胞胎 02.08.2021

七张图看一周大事

七张图看一周大事 01.11.2020

相关文章

A police officer walks past a G20 sign in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Thursday, July 7, 2022. Foreign ministers from the Group of 20 leading rich and developing nations are gathering in Indonesia's resort island of Bali for talks bound to be dominated by the conflict in Ukraine despite an agenda focused on global cooperation and food and energy security. (AP Photo/Dita Alangkara)

G20外长会议：拉夫罗夫来了 特拉斯走了 07.07.2022

20国集团的外长们聚集在印尼巴厘岛举行会晤。尽管会谈的重点是全球合作以及粮食和能源安全，但是乌克兰战争必然也会成为会谈的重点话题之一。

epa05277501 A handout picture made available by the DCNS Group, a French industrial group specialized in naval defense, on 26 April 2016 shows French submarine Shortfin Barracuda, designed by the DCNS group. According to media reports on 26 April, DCNS won 50 billion Australian dollar (about 38.6 billion US dollar) contract to build a fleet of submarines for the Royal Australian Navy (RAN). The submarines will be built in Adelaide, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said. Shipbuilders from France, Germany and Japan took part in the bid. EPA/DCNS GROUP AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

潜艇毁约案终赔钱 澳法关系回复正常 11.06.2022

去年9月，澳大利亚决定不再购买法国潜艇，转而使用英美制造的核潜艇，引发了巴黎的震怒。现在，澳方公布了与法国潜艇制造商的实质性赔偿方案，化解了两国之间的纠纷。与此同时，澳方也在寻求缓和对华关系。

June 27, 2022, Madrid, Krakow, Spain: NATO Summit official logo is seen on a board two days ahead of the official event in Madrid, Spain on June 27, 2022. (Credit Image: Â© Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire

北约更新战略：俄中两国 一威胁一挑战 29.06.2022

随着土耳其表示不再阻挠瑞典和芬兰加入北约，北约为进一步扩员扫清了道路。目前在马德里召开的北约峰会通过新战略，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。中国不是北约的对手，但对北约的“价值观、利益和安全构成挑战”，不过北约愿意与北京进行建设性的交流。北约在一份声明中指出，瑞典和芬兰的加入将使得欧洲-大西洋地区更加安全。

THE HAGUE - Elderly 70 plus take their second booster shot vaccination A GGD employee gives a booster shot or a normal vaccination with pfizer or moderna vaccine. People over the age of seventy, residents of nursing homes, adults aged 70 and older with Down syndrome and adults with a severe immune disorder receive an invitation for their second booster shot Robin Utrecht

研究报告：新冠疫苗施打头一年挽救生命2000万 24.06.2022

这份研究报告认为，如果世界卫生组织在2021年底前实现40%的疫苗覆盖率的目标，另外60万例死亡也可以避免。