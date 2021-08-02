中国夫妇圆“酒庄梦” 废弃庄园变身葡萄酒园

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在法国南部，一对中国夫妇将一座废弃的庄园改造成了一座高产的葡萄酒园。他们创业的过程并非一帆风顺，但最终，努力的付出得到了收获。
20国集团的外长们聚集在印尼巴厘岛举行会晤。尽管会谈的重点是全球合作以及粮食和能源安全，但是乌克兰战争必然也会成为会谈的重点话题之一。
去年9月，澳大利亚决定不再购买法国潜艇，转而使用英美制造的核潜艇，引发了巴黎的震怒。现在，澳方公布了与法国潜艇制造商的实质性赔偿方案，化解了两国之间的纠纷。与此同时，澳方也在寻求缓和对华关系。
随着土耳其表示不再阻挠瑞典和芬兰加入北约，北约为进一步扩员扫清了道路。目前在马德里召开的北约峰会通过新战略，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。中国不是北约的对手，但对北约的“价值观、利益和安全构成挑战”，不过北约愿意与北京进行建设性的交流。北约在一份声明中指出，瑞典和芬兰的加入将使得欧洲-大西洋地区更加安全。
这份研究报告认为，如果世界卫生组织在2021年底前实现40%的疫苗覆盖率的目标，另外60万例死亡也可以避免。
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