中国天舟二号与新空间站交会对接

（德国之声中文网）中国官媒新华社周日报道，中国的货运飞船天舟二号入轨后顺利完成入轨状态设置，于5月30日5时01分，采用自主快速交会对接模式，精准对接于天和核心舱后向端口，整个过程历时约8小时。天舟二号携带了航天员生活物资、舱外航天服及空间站平台设备、应用载荷和推进剂等。

周六晚间，天舟二号货运飞船于海南文昌发射场由长征七号遥三运载火箭搭载升空，约8小时候抵达建设中的天和空间站。

天舟二号原定上周发射，但因技术原因推迟。

此次的任务是中国空间站建设的第二次发射。中国航天局计划向预定于2022年完工的空间站进行11次发射以运输补给品。今年四月底，中国以长征五号B遥二运载火箭将空间站和天河核心舱送入预定轨道，展开在轨组装建造中国空间站。

为了完成中国空间站，两个各重约20吨的大型实验舱将被发射升空，与天和实现对接。

周六的任务也是为将三名宇航员送上太空做准备。中国载人航天工程办公室四月已宣布，用于发射的神舟12号航天器和长征2F火箭已通过铁路运送到戈壁沙漠的酒泉卫星发射中心。

届时三名航天员将在空间站中停留三个月。此外，中国还计划在明年实施多次货运飞行和载人任务。

中国天宫空间站模型

中国空间站不会孤单

随着国际空间站（ISS）将在2030年结束使命，中国或将成为唯一在太空拥有永久性基地的国家。ISS是由美国、欧盟、俄罗斯日本和加拿大太空计划以及其他15国的合作项目，而中国则被华盛顿排除在外。

美国国家航空航天局（NASA）表示，目前正依靠私营公司来创建、启动和支援未来的国际空间站项目。

与此同时，俄罗斯也在考虑建立自己的空间站。但一些分析家怀疑俄罗斯的空间站是否能在2030年前完工。

（德新社、路透社）

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