 中国大陆日新增病例创去年3月以来单日新高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2021

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中国大陆日新增病例创去年3月以来单日新高

截至12月25日24时，中国大陆本土新增新冠肺炎确诊病例158例，创去年3月以来最高单日新增本土病例，其中西安市新增155例。西安市疫情防控指挥部今日下达通知，26日18时起，西安开展全面消杀。

西安自23日起因疫情已经全面封城。

西安自23日起因疫情已经全面封城。

（德国之声中文网）根据中国国家卫健委公布的最新数据，截至12月25日24时，中国大陆新增新冠肺炎确诊病例206例，其中本土病例升至158例，创去年3月以来最高单日新增本土病例。陕西单日新增确诊157例，较上日的78例增加一倍，其中，西安市155例、咸阳市2例。

26日，西安市召开的疫情防控新闻发布会通报，12月9日0时-25日24时，西安市累计报告本土确诊病例485例。自12月23日西安升级防控措施以来，连续3天报道的确诊病例数分别为49、75、155例，大部分是在升级防控措施前感染的。西安目前没有发现由奥密克戎（omikron）引起的感染病例。这座拥有1300万人口的城市自23日起因疫情已经全面封城。

根据中国官媒报道，西安的感染病例至今蔓延至包括北京在内的五个城市，这加剧了人们对于病毒传播速度的的担忧。

根据中国官媒报道，西安的感染病例至今蔓延至包括北京在内的五个城市，这加剧了人们对于病毒传播速度的的担忧。

陕西省农业农村厅副厅长张盈安25日表示，“双节”将至，外出务工人员和学生将陆续返乡，农村地区存在疫情传播风险隐患，当前重点是全力以赴防止疫情向农村外溢和蔓延 。

西安市疫情防控指挥部下达通知，26日18时起，西安开展全面消杀。通知提醒“广大市民提前关闭门窗，收起在露天阳台晾晒的衣物、放置的物品；消杀作业后，避免用手触摸建筑物外表面及花草树木，一旦触摸，立即用清水冲洗”。

中纪委24日在网站发布消息称，西安26名相关责任人员因为“疫情防控不利”遭到追责问责，但并未说明受到何种处罚。  

根据中国官媒报道，西安的感染病例至今蔓延至包括北京在内的五个城市，这加剧了人们对于病毒传播速度的的担忧。

中国正筹备二月北京冬季奥运会，决心扑灭任何疫情爆发的可能性。中国几乎关闭了边境，届时所有奥运参与者只能在严格的“闭环”内活动。

截至25日24时，中国大陆新冠肺炎累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例101077例。

（路透社、法新社）

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