中国大陆无人机向金门投掷榨菜和卤蛋

（德国之声中文网）本周五（9月2日）新浪微博上用户名为“泉州机长”的网民发表了一段1分21秒长的视频，声称“给同胞送关爱”。在这段视频中，“泉州机长”驾车从泉州前往厦门，在环岛路海边组装无人机，并将一枚真空包装的卤蛋和一包涪陵榨菜先后放入一个从中间被切开的塑料瓶中。视频中他还在塑料瓶中塞进一封手写的书信，声称是“最真诚的礼品”。视频最后是一架无人机吊着塑料瓶和一个红色塑料袋升空并向金门方向飞去。

台湾国防部今日发表的新闻稿称，陆军金门防卫守军周五下午于贵山海摊附近巡查时，发现以垃圾袋包裹之食品，疑似遭驱逐不明无人机投掷。

新闻稿称：“守军已通报各据点、单位，持续加强警戒搜索。对于陆区无人机持续挑衅骚扰，甚至以投掷物品危害军民安全，国军将依自我防卫原则，采取必要之强力反制措施适处。”

台湾国防部公布的照片上可以看到一个红色塑料袋上摆放着一枚卤蛋、一袋榨菜和一支圆珠笔。卤蛋和榨菜的外包装与大陆网民“泉州机长”在视频中装进塑料瓶中的卤蛋和榨菜的外包装一致。“泉州机长”还在微博上自称“空投在营区内，绝非海滩”。

台湾媒体报道表示，中国大陆无人机空投卤蛋与涪陵榨菜，主要是嘲讽2011年发生的“茶叶蛋事件”与2019年的“涪陵榨菜事件”。这两起事件都是因为台湾的时政节目内容中提及大陆人的收入，吃不起茶叶蛋与榨菜，从而引爆两岸的舆论争议。

台湾资深媒体人黄暐瀚在其脸书上写道：“表面上，是嘲讽台湾曾发生‘茶叶蛋事件’与‘涪陵榨菜事件’，但‘榨菜’跟‘鲁蛋’一起丢过来，就是‘榨蛋’，挑衅意味，应该是非常明显了。”

（综合报道）

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