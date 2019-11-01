中国大陆推出26条惠台措施 台湾作何想？

（德国之声中文网）中国大陆国务院台办、国家发改委经商中央组织部等20个有关部门，4日宣布出台《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，共26条，自公布之日起施行。

这26项措施分为两个部分，一是"为台湾企业提供同等待遇"的13条措施，包括台资企业同等参与重大技术装备、5G、循环经济、民航、主题公园、新型金融组织等投资建设，同等享受融资、贸易救济、出口信用保险等，鼓励地方为台资企业增加投资提供政策支持，对台湾输入大陆商品快速验放以及支持两岸青年就业创业基地示范点建设等。另外13条涉及"为台湾同胞提供同等待遇"，包括"台湾同胞可在中华人民共和国驻外使领馆寻求领事保护与协助，申请旅行证件"以及在农业合作、交通出行、通信资费、购房资格、文化体育、职称评审、分类招考等方面提供更多便利的措施。

"一国两制台湾方案"的行动方案？

据台湾中央社报道，台湾总统府发言人丁允恭对此表示，两岸应正向交流、对等互惠，而不应名为惠台，实为锁台。他说，此"26条措施"，实际上是"一国两制台湾方案"的行动方案，中国意图以此框架台湾，也损害台湾人民实质利益。他还表示，不管是31项也号，26项也罢，从过去的实证检验，其所宣称的效益有限，并未为台湾人民带来真正实益，只是成为分化台湾社会、扰乱台湾人心、干预台湾民主选举进行的政治手段。他同时以中国打压台湾外交发展以及在重要的国际赛事打压台湾为例指出，"称此为惠台，益显其虚假与讽刺。"

台湾执政党民进党4日表示，"在台湾选前释放出这26条措施，是中共的司马昭之心，连国中生都不会上当。"民进党还称，"2018年台商年赴中投资较2017年同期减少8.2％；赴中国工作和求学的台湾民众也在逐年衰退。"此外，"殷鉴香港的一国两制现况，对于香港政府听命中国，不断对人民暴力相向感到怵目惊心，完全无法接受，也不容许中国复制这样的命运在台湾人身上。"

在野党国民党则回应说，只要是有助于提升人民福祉、企业权益，且不影响"国家安全"的两岸政策，相信社会各界都会表达欢迎，但若矮化中华民国主权，一定会坚决反对。

香港的警示

台湾政治大学国际关系研究中心研究员严震生认为，大陆现在推出这些措施也是希望香港问题不会影响台湾人对大陆的观感，但是，"在有了香港的事情之后"，这些政策对一般的台湾民众并不会有什么吸引力。他说：

"台湾还是在乎自由民主。我们看到最新的一个民调，宁可牺牲经济也要自由民主的比例比较高。台湾人受到香港抗争的影响，认为主权、自由人权比经济发展更重要。因此，惠台政策虽然会不断做，但台湾会觉得这是两面手法，台湾的邦交国在不断流失，也没有机会参加更多的国际组织。不过，这些政策也会影响到台商在未来的投资和整体布局，不会轻易离开大陆这个市场。对我们想要台商回流，还是会有一些冲击。"严震生也指出，大陆方面的一些让利政策，对台湾不仇中的高端人才和有创意的年轻人还是具有一定的吸引力。

近日，台湾媒体援引台湾经济部报道称，欢迎台商回台投资方案已吸引151家台商响应，累计投资金额为新台币6236亿元台币，台商回流今年可望突破7000亿元，并朝着8000亿元迈进。

台北前副市长，现台湾市立大学社会学副教授丁庭宇表示，虽然他对以上数字有所怀疑，但香港目前的动荡对台湾人也产生了很大影响。他说："从客观形式讲，香港不是台湾，台湾有台湾海峡，有中华民国头衔，有国军，有美日等的支持，但香港97年回归后20多年就发生这么大的动荡，一般的台湾人都感觉吓坏了。如果香港被镇压，对台湾在大陆的投资人也会产生影响。"

台湾外交部：台湾政府领事权与中国无涉

针对中国国台办公布的26措施中的第14条，"台湾同胞可在中华人民共和国驻外使领馆寻求领事保护与协助，申请旅行证件"，台湾外交部发言人欧江安表示，外交部严正声明"中华民国台湾是主权国家，政府对国民行使领事权与中国无涉，不需要也不委托中国政府代为行使。

对此，严震生认为，由于台湾邦交国只有15个，在很多重要国家，比如埃及、伊朗、中亚五国以及东非许多国家甚至连代表处都没有，大陆新政策会让台商在那些地方感到有比较好的保障。丁庭宇认为，在危机情况下，如果大陆领使馆以帮忙的心态处理问题、解决问题是好事，不是坏事，但并不需要刻意去夸大这个功能。