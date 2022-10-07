中国大陆专家赴台协助救治大熊猫

（德国之声中文网）台湾欢迎两位来自中国大陆的专家赴台协助救治一只生病的熊猫，这是两岸之间难得的接触机会。

台北市立动物园的大熊猫团团被怀疑患有恶性脑瘤，两位来自中国大陆的专家吴虹林和魏明于周二（11月1日）抵达台湾协助救治。这只大熊猫和它的配偶圆圆于2008年由中国大陆赠送给台北动物园，当时中国和台湾的关系正开始升温。1949年中国内战结束之后，大陆与台湾分裂。

随后两岸关系恶化。2016年认为台湾是独立国家的蔡英文当选总统之后，北京切断了与台湾的联系。2020年，蔡英文再次当选。民意调查显示，大多数台湾人拒绝中国"统一"台湾的要求，而赞成事实上的独立现状。

中国将大熊猫赠送给国外动物园以示友好，但对这些大熊猫和它们的任何后裔都保留所有权。大熊猫原产于中国西南部，是国家的非官方吉祥物。

台北动物园在一份新闻稿中说，对团团进行的核磁共振（MRI）检查显示，它的大脑病灶区域明显扩大，病情发展很快。

台北动物园发言人曹先绍（Eric Tsao）说，双方正在汇集他们的知识和经验，为团团提供最佳治疗和日常护理。

台北动物园兽医室主任赖燕雪（Lai Yen-hsueh）说，根据团团对麻醉的可能反应和患病的身体部位，专家们同意暂不进行手术。

吴虹林和魏明在中国四川卧龙自然保护区管理局中国保护大熊猫研究中心工作，长期从事大猫熊疾病防控、科研繁殖等工作。

大熊猫以竹子为食物，在野外很少繁殖，是世界上受威胁动物之一。目前估计有1800只大熊猫生活在野外，另有500只生活在动物园或保护区。大部分大熊猫生活在中国四川。

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（美联社）

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