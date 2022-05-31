 中国大量购买俄能源 引起华盛顿不满 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2022

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新闻广角

中国大量购买俄能源 引起华盛顿不满

观察家们普遍认为，尽管并没有迹象显示北京在帮助莫斯科逃避西方制裁，但中国大量购买俄罗斯原油和天然气仍引起华盛顿极为不满，从而提升了美国对中国采取报复性措施的风险。

Bau einer russisch - chinesischen Öl - Pipeline

在建的中俄输油管道项目（资料图）

（德国之声中文网）周一，欧盟宣布将对俄罗斯原油实行禁运。迄今为止，欧盟一直是俄罗斯原油最大的买家，而欧盟宣布禁运令后，北京对俄罗斯的作用就显得更加重要了。

2月24日，俄罗斯发动侵乌战争前夕，中国党和国家领导人习近平宣布"中俄合作没有止境"，这使得西方一直怀疑北京是否会暗中对普京提供支持。

俄罗斯对乌克兰发动侵略战争后，西方采取的一系列制裁措施，中国方面均予以拒绝，理由是美国、欧盟和日本等国对俄罗斯实施贸易禁令，并将俄罗斯剔除全球银行系统，是没有经过联合国授权的，因此上述制裁措施是非法的。俄罗斯和中国都是拥有否决权的联合国常任理事国。

China Russland Wladimir Putin und Xi Jinping

俄罗斯入侵乌克兰前夕，中俄两国领导人在北京举行高层会晤。

西方颁布的对俄制裁并不能限制中国、印度以及其他国家购买俄罗斯原油和天然气。但美国总统拜登曾向习近平提出警告称，如果中国帮助俄罗斯绕过制裁，将面临严重的后果。虽然拜登并未具体点明是何种后果，但其中可能包括禁止让中国企业进入对它们来说极为重要的西方市场。

并没有迹象显示北京在帮助俄罗斯逃避西方制裁，但中国国有企业大量购买俄罗斯原油和天然气，仍给克里姆林宫带来了大笔收入。除此之外，西方企业撤离俄罗斯后，也为中资进入俄罗斯能源领域提供了潜在机会。

中美关系目前存在着一系列冲突热点，包括台湾、香港、人权、贸易、知识产权保护以及北京的战略野心等等，而俄乌战争显然加剧了中美之间的紧张关系。上周四，美国国务卿布林肯表示，中国构成了对全球秩序"最严重的长期挑战"。全球政治风险评估及咨询公司"欧亚集团"的托马斯Neil Thomas 表示，中国对俄罗斯的持续帮助显然已经令拜登政府极为不满，这也就加大了美国对北京采取"单方面惩罚行动"或联合盟友共同对北京采取安全措施的可能性。

中国政府不断呼吁通过谈判途径解决俄乌冲突，试图以此撇清同普京侵略行为的关系，但另一方面，北京也一直避免对莫斯科提出批评。在贸易领域，俄罗斯充其量只是中国的"小伙伴"，但在反对美国全球主导地位方面，中俄两国却是重要的盟友。  

(美联社，路透社）

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