中国大规模军演“封锁”台湾 影响几何？

（德国之声中文网）佩洛西（Nancy Pelosi，也译“裴洛西”）是25年来对台湾进行访问的美国最高级别政治人物。她的这次访问让本已紧张的台海关系更加剑拔弩张。据中国官媒报道，中国东部战区宣布2日晚开始在台岛周边开展一系列联合军事行动，解放军将于4日至7日在围绕台湾岛的六个海域和空域展开重要军事演训行动，并组织实弹射击。

新华社发布的公告还提醒船只和飞行器，为了安全起见，在此期间不要进入进行军演的海域和空域。

“前所未有的威慑力”

据中国军事专家张学峰对《环球时报》表示，此次演习有三个“首次”，对于“‘台独’是前所未有的威慑力”。

张学峰说，这是中国解放军首次在台湾海峡进行远火实弹射击，“解放军常规导弹如果从台湾岛正西方发射，很有可能穿越台湾岛上空，这是此前历年演习中没有过的。”这也是解放军首次同时在台岛周边六个区域进行海空演练。此外，“此次有几个演习区的划定首次突破了台方所谓的‘12海里’海空域，甚至可能进入10海里范围。”

“明显在封锁台湾”

《环球时报》的报道中也嵌入了一段视频，其中台军退役将领帅化民称，解放军在台湾岛周边六个区域同步军演， 明显在“封锁台湾”，台北港、基隆港、台中港、高雄、屏东、台东、花莲等都出不去。帅化民说，“如果这个演习时间长一点，搞个一两个礼拜，那我们很多战略物资就断了”，“我们躺着中枪”。

这位台军退将也在8月3日接受《环球时报》采访中谈到这种封锁给台湾带来的实质性影响。帅化民称，台湾是一个以外贸为主的经济体，生存完全依靠外贸，比如天然气、石油这样的战略物资，都要依靠海运，空运的运输量很小。“如果封锁时间不长，影响相对较小，但这已经足以警告台当局，如果台海局势进一步恶化，这种封锁模式持续更长时间，若长达一个月，就会完全切断台湾岛战略物资的供应。”

这则消息得到了中国舆论的广泛传播。

“这种‘超限戰’，我們的政府準備好了沒？”

台湾民众党立委高虹安也在8月3日谈到“战略性物资”的问题。据“苹果新闻网”报道，她表示，面对接踵而来的中共威胁，台湾要建立「战略性产业」及「战略性物资」的清单，让谈判时更有应对手段。

高虹安说：“當世界上的衝突已經由實體的熱戰轉移到外交、經貿與金融等領域的‘超限戰’，運用各種‘非傳統安全’工具進行對抗行為，我們的政府準備好了沒？之前只是禁止鳳梨、釋迦跟石斑魚，就讓台灣應變不及，造成農漁民受傷，這次中國大陸禁止100多家產品進口，後續影響不容小覷、更需要密切觀察。”

同时，也有分析人士认为，中国方面不太可能将封锁长期化。台湾國防大學政戰學院前院長余宗基对媒体说，中国封锁台湾周边的海空域对日本、韩国经济冲击很大，“若将封锁长期化，等于变向鼓励美日韩介入台海问题，所以中共也不敢将实弹射击的时间拖太长”。

台湾与日、菲协调寻找替代航道

据台媒“自由时报”在当地时间周三（8月3日）下午17点报道，截至目前，没有任何国籍航空公司因大陆军事演习取消航班。不过，台湾TVBS新闻网在18点41分报道，桃園機場官網顯示取消51個班次，機場表示大多是跟疫情有關，但航空公司確實有為中國「包圍式」演習開會討論，因演習區域演習區域涵蓋一些航道，已知航空公司透過民航局與軍方積極協調，希望能借用軍方航道與空域使用。

此外，这篇报道也指出，台湾交通部緊急開會，空運會更改航路和高度，同时正與日本及菲律賓协调代航路线。“據了解，中國軍演影響最大的恐怕是日韓飛東南亞航線。”

长期影响超1996年的台海危机？

不少人担忧这次佩洛西访台再次引发严重的台海危机，其影响甚至可能超过1996年的台海危机。台湾前立委、时事评论员郭正亮在参加“中天新闻”的节目时分析，这次解放军的6个军事演习区全都超过台海中线，打破了过去的默契，“意思就是没有中线，未来也没有”，这会导致台湾防空识别区和大陆重叠。

郭正亮说：“我不会说这是武统的开端”，但未来两岸擦枪走火的机率恐怕会越来越高，“两岸的军事互动会升级到新常态”。他说“这是大家都在担心的，也果然发生了。……现在台湾需要担心的是这种两岸军事升级、紧张的态势是否会一路延续到二十大。”

据台媒报道，台湾国立政治大学国际关系研究中心的学者汤绍成也表达了类似观点，表示中国解放军的“海空封锁”意味着台海中线「對北京來講大概已經不存在了」。

台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

这符合此前一些两岸问题专家的判断。在佩洛西访台消息传出后，台湾前海军新江军舰舰长吕礼诗就在接受德国之声采访时表示，这可能引发的一个军事后果是“中国透过海空优势，打破台湾海峡中线的默契”。

在谈到中国解放军目前的大规模台海演习时，台媒《风传媒》在一篇分析文章中直接使用了“第四次台海危机”的字眼。

台湾国防部在8月3日批中国破坏台海现状。台湾国防部發言人孫立方表示，中共的部分演習區域“侵入中華民國領海或鄰接區，危及國際航道，是破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動”。

（综合报道）

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