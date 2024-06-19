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中国大改新疆村名 人权团体批抹杀维吾尔文化

2024年6月19日

国际人权团体的调查报告显示，近年新疆地区涉及维吾尔文化和历史的村庄名称，许多都被改成符合中共意识形态的“团结”、“幸福”等村名。

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国际人权团体指控中国在新疆设立“再教育营”，但中国否认，主张其设置的是“职业训练所”。图为新疆维吾尔自治区一处“职业训练所”外的中国警察。（资料照）
国际人权团体指控中国在新疆设立“再教育营”，但中国否认，主张其设置的是“职业训练所”。图为新疆维吾尔自治区一处“职业训练所”外的中国警察。（资料照）图像来源: Thomas Peter/REUTERS

（德国之声中文网）根据“人权观察”（Human Rights Watch）与位于挪威的“维吾尔援助”（Uyghur Hjelp）週二（6月18日）共同发布的调查报告，中国政府在新疆“系统性”地把具有文化意义的维吾尔村名，更改为符合中国共产党意识形态、有利于政治宣传的“正面”名称。

报告指出，被改名的村庄大多位于喀什、阿克苏、和田等地；改名的措施一直在持续，但高峰期是2017年至2019年，当时中国政府也在加大力道打击维吾尔人权

在2009年至2023年间，约有3千6百个维吾尔村镇被改名，其中630个更名案例涉及宗教、历史或文化习俗，例如“阿克美其特村”（意指白色清真寺）在2018年变成“团结村”；“都塔尔村”（维吾尔乐器名）于2022年变为“红旗村”。有一些地名则被改成“幸福”、“和谐”等名称。

报告还提及“更容易被改掉”的特定词语，比如“麻扎”（伊斯兰陵墓）、“霍加”（伊斯兰苏非派的教长），还有“哈尼喀”（苏非派修士的活动中心）。此外，如今已经没有村庄名字包含“海利派”（阿拉伯帝国统治者）。

中国在新疆打造另类现实

人权团体批评

调查团队指出，村庄改名对当地维吾尔人带来深刻的冲击。在11名受访的维吾尔人中，其中一人从“再教育营”获释后，订回家的车票时却遇到障碍，因为售票系统显示的村名已经不是她原来熟知的名称；另一个村民说，他写了一首诗并且谱曲，纪念自己曾居住、如今“失落”的村庄。

人权观察中国部代理主任王松莲指出，这样的改名显示了中国政府致力于“抹杀维吾尔文化与宗教表现”。

《卫报》引述该组织的亚洲部主任皮尔森（Elaine Pearson）观点，认为中国政府把伊斯兰和阿拉伯发音的名称视为“具有威胁性”，因此要改成具符合中国共产党意识形态的名字。“从清真寺被拆除、改建的过程中，也可以看出这一点。我们可以发现许多不同案例，显示中国政府藉此侵犯了言论自由、文化认同和宗教自由。”

维吾尔人权律师、大西洋理事会研究员阿萨特（Rayhan Asat）说，村庄改名是为了“根除维吾尔文化和维吾尔人”，并打造一个“种族隔离体系”。

阿萨特说：“村名不只代表了历史纪录，也体现出社群纽带，区别出不同城镇的文化和价值。国家强加这样的抹除和改名政策，目的是把我们维吾尔人跟自身的历史、文化与文明切断。”

“维吾尔援助”创办人（Abduweli Ayub）则在声明中表示：“关心此事的各国和联合国人权办公室应该更积极，促使中国政府对维吾尔地区的侵害负起责任……施压北京释放成千上万在‘严厉打击暴力恐怖活动专项行动’被错误拘押的维吾尔人。”

中国持续“严打”

自2014年以来，中国政府针对维吾尔及其他穆斯林少数群体发起“严厉打击暴力恐怖活动专项行动”。国际媒体与人权组织指控，当局以“反恐”为名，实际上却透过再教育营强迫劳动等做法，打压维吾尔文化。在这样的背景下，蓄胡、阅读古兰经等看似平常的行为，都是遭到拘禁的理由。

2022年，联合国人权高级专员办公室发布报告指出，中国政府在新疆对维吾尔人等少数群体实施酷刑的指控是“可信的”，且可能构成“反人类罪”。美国政府认定中国在新疆的作为是“种族灭绝”

中国官方一贯否认上述指控，主张没有所谓“再教育营”，而是“职业训练所”，目的是为了打击恐怖主义、分离主义和宗教极端主义。

（综合报道）

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