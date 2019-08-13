中国大批武警、装甲车集结深圳

（德国之声中文网）据法新社报道，数千名中国安全力量周四（8月15日）在深圳一个体育场内进行了演练。这些安全力量显然是武警。他们在体育场内排列队形，有时跑步前进。体育场内外有装甲车辆。

美国CNN电视台报道称，周三在深圳湾体育中心看到持盾牌和头盔的武警，以及大量半军事化的车辆。

与此同时，中国央视以及中国国防部官网转载了"观察者网"8月12日题为"大批武警车队深圳集结被曝光"的文章及视频。视频中显示装甲车队行进在道路上。视频附的文字是"《中华人民共和国人民武装警察法》规定：人民武装警察部队参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件"。

美国总统特朗普8月13日发推特称："我们的情报部门得到消息，中国政府正在向香港边境派遣部队。所有人都应当冷静、安全！"

新加坡南洋理工大学军事专家James Char向法新社表示，向深圳派遣部队既是彰显国内实力，同时也向示威者发出信号：要三思。他说，政府当然明白向香港派遣部队会加剧抗议者的反对情绪。

据德广联报道，香港首任政务司司长陈方安生表示："北京领导层清楚地知道，如果向香港派兵会有什么后果。我不认为这是中国政府希望的。"

大和资本首席亚洲经济师Kevin Lai向德广联表示："如果中国军方干预，政府就必须宣布进入紧急状态。对于一个国际金融中心来说，这样的情景简直是疯狂的。"

香港抗议已持续10周。本周一，中国港澳办表示，香港示威者屡屡袭警，开始有恐怖主义苗头。周四，《人民日报》发文"强烈谴责香港机场严重暴力行径"，称"已经与恐怖分子的暴行无异"。

8月12日的一张卫星图片被认为看上去显示出深圳湾体育中心内有军事车辆

苗子/洪沙（法新社、ARD等）

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