中国大批武警、装甲车集结深圳

中国官方媒体发表"大批武警车队深圳集结被曝光"的视频。法新社及CNN记者在深圳一个体育场看到大量武警及装甲车辆。
（德国之声中文网）据法新社报道，数千名中国安全力量周四（8月15日）在深圳一个体育场内进行了演练。这些安全力量显然是武警。他们在体育场内排列队形，有时跑步前进。体育场内外有装甲车辆。
美国CNN电视台报道称，周三在深圳湾体育中心看到持盾牌和头盔的武警，以及大量半军事化的车辆。
与此同时，中国央视以及中国国防部官网转载了"观察者网"8月12日题为"大批武警车队深圳集结被曝光"的文章及视频。视频中显示装甲车队行进在道路上。视频附的文字是"《中华人民共和国人民武装警察法》规定：人民武装警察部队参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件"。
美国总统特朗普8月13日发推特称："我们的情报部门得到消息，中国政府正在向香港边境派遣部队。所有人都应当冷静、安全！"
新加坡南洋理工大学军事专家James Char向法新社表示，向深圳派遣部队既是彰显国内实力，同时也向示威者发出信号：要三思。他说，政府当然明白向香港派遣部队会加剧抗议者的反对情绪。
据德广联报道，香港首任政务司司长陈方安生表示："北京领导层清楚地知道，如果向香港派兵会有什么后果。我不认为这是中国政府希望的。"
大和资本首席亚洲经济师Kevin Lai向德广联表示："如果中国军方干预，政府就必须宣布进入紧急状态。对于一个国际金融中心来说，这样的情景简直是疯狂的。"
香港抗议已持续10周。本周一，中国港澳办表示，香港示威者屡屡袭警，开始有恐怖主义苗头。周四，《人民日报》发文"强烈谴责香港机场严重暴力行径"，称"已经与恐怖分子的暴行无异"。
苗子/洪沙（法新社、ARD等）
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