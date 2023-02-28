 中国大学生找工作到底有多卷 | 文化经纬 | DW | 25.04.2023

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文化经纬

中国大学生找工作到底有多卷

近年来，中国高校毕业生人数持续攀升，与此同时，高校毕业生就业愈加困难，竞争越来越“内卷”。他们如何找工作？如何面对职场“996”？听听这些年轻人怎么说。

根据官方数字，中国16-24岁城镇青年人失业率2022年7月创下近20%的纪录

根据官方数字，中国16-24岁城镇青年人失业率2022年7月创下近20%的纪录

（德国之声中文网）中国互联网上开始流行“孔乙己脱不下的长衫”这个梗，意思是中国的大学本科毕业生人数越来越多，高学历的他们就像穿上了“长衫”的孔乙己，但在竞争激烈的就业市场上，并没有这么多需要高学历的职位，许多人却并不想接受底薪或者“蓝领”的工作。

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Offer不难拿，好工作难找

根据中国薪酬网的统计，在2022年，985院校的本科毕业生平均月薪为9088元，双非院校的本科毕业生平均月薪仅为5724元。

广州的车同学高考时发挥失常，没能进入985和211大学。他本以为大学四年里付出的努力能弥补自己学历上的不足，但在找工作时还是体会到了自己和名牌大学毕业生的天壤之别。

从大学入学开始，热爱英语的他就积极参加英语演讲比赛，英语辩论赛，英语话剧演出等活动，也获了不少奖。为了提高英语水平，他订阅《纽约时报》等各种英文媒体，把英文原文打印下来朗读并背诵，也与学校中的外国交流学生结成学伴，借此机会锻炼英文口语。他以高分通过4级和6级英文考试，同学看英文论文写英文简历时都会找他帮忙。热爱写作的他还于大学期间在几家自媒体发表了一些文章。

他的许多中学同学都进了排名顶尖的几所大学，他总能够在朋友圈刷到同学在科技大厂和知名媒体工作时的照片，照片里有敞亮的办公室，提供咖啡与甜点的休息区域，健身房。他也希望能够去字节跳动这样的大厂，做新媒体运营的工作，最好能够有机会外派海外。但他从2021年九月份校招开始，每天关注几家科技大厂和几家头部媒体的招聘信息，花了很多心血投简历，却鲜少收到回复，有的时候找认识的人内部推荐，也没有成功。

他毕业之后，每天在家中花十几个小时关注招聘信息和论坛上的面试经验帖子，但母亲却觉得他找的工作都不符合他本身的学历水平，最后造成了高不成低不就的局面。“我在老家待了几个月，亲戚和邻居一直问我找工作顺利吗，逐渐也能感到身边的人看我的眼光都开始变得异样，”他说。后来母亲托了人，介绍他去一家小学做英语老师。他觉得小学英语没办法发挥他在英语上的优势，而收入也不如他的预期。但因为母亲反复念叨，让他快点找个稳定的工作，定下来之后可以开始计划买房，相亲，然后结婚生子，他不想让母亲担心，所以在前几周签了合同。

图为2023年2月中国山东省青州的一个招聘会

图为2023年2月中国山东省青州的一个招聘会

无法摆脱“996”

互联网大厂的offer虽然是许多人梦寐以求的，但是入职其中也无法摆脱“996”的工作模式，就是从早上9点工作到晚上9点，每周工作的时间长达六天。

虽然“996”工作模式被媒体报道之后，引发了大量的诟病，和公司这么做是否符合劳动法的质疑，但是根据脉脉人才智库2021年11月底进行的调查研究，44%的受访职场人认为相比年初，年底加班变得更多了，加班减少的人的比例为28.3%。

毕业于上海交通大学，之后又到美国修读硕士学位的小吴说自己在面试国内的公司时，总是会把工作和生活的平衡作为要求提出来。她如愿以偿拿到了国内科技类大厂的offer，而且自己的直系上司也有在美国工作的经历，面试时承诺只要自己上班时间能专心工作，不会要求长期加班。

“很多时候其实都不需要加班的，但是下了班之后，就是没人走。有人出去买个饭，买被奶茶，然后又回来上班，”小吴有些无奈地说起了职场中的遭遇，“有时候有些工作根本就不着急，甚至第二天等老板来了之后，明确了要做什么再开始会更高效。但是上司常在工作以外的时间在工作微信群里发消息，其他同事也总会立刻回复，让她也不好意思不回复。”

她说，在国内工作时，同事之间都用微信沟通，而且默认你会实时查看微信，不管是深夜还是周末。不像她在美国实习的时候，大家默认下班之后就不会使用公司电脑，也不会查看公司邮件或者公司的聊天软件，除非有紧急事件才会用短信这样私人的联系方式进行联络。

但因为大学生就业压力大，她能感受到同期入职的几位应届毕业生之间的竞争和“攀比”。下班时间到了，却没有人离开，大家有时候会偷偷瞄对方，似乎是能看谁能捱到更晚。

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两次逃离“内卷”

“内卷”是最近常被使用的网络流行语，用来指代同行间竞相付出努力以争夺有限资源的激烈竞争。李金则把这称为“rat race”，因为父母从小对他的严格要求，他觉得自己就像那群拼命奔跑的老鼠，看不到生活的出口。

他从小就被父母带着去参加各种特长班、奥赛班，因为小时候数学成绩就崭露头角，所以父母在他身上寄予了更多的希望。即使是考第二名，他也得不到夸奖，虽然父母并不打骂他，但是会用关心的名义给他无形的压力，让他一遍又一遍温习考试中做错的题目，反省考不好的原因。

读大学时，为了能够脱离这种压抑的环境，他在入读国内顶尖高校和出国去加拿大间毅然选择了出国，也在毕业后顺利入职硅谷的科技公司。但刚在硅谷安定下来，他就感觉到了身边中国人的内卷程度和国内相比是有过之而无不及。

“人们总是问你package（即包含薪水，股票，奖金的年收入总和）多少，问你住址的邮编（相同城市不同邮编的房子价格可能差别很大），这样的生活实在太物质了，”他说。李金告诉记者，无论是和身边的中国人一起吃饭，还是在硅谷中国码农聚集的“一亩三分地”论坛上，常常有那些年收入三十多万美金，甚至五六十万美金的人说自己收入太少，扣掉税之后，还要付好地段的房子的昂贵的房贷，还要付孩子私立学校的学费，和网球马术等各种特长班的费用。这些对话似乎要把每一个人都拖入到金钱带来焦虑和攀比中，让他觉得反胃。

最近，他离开了硅谷，搬到了德州奥斯汀市。这里也有不少科技公司，但是当地的华人并不太多，物价和房价相比硅谷也便宜不少。他闲暇时间和同事一起爬山、做饭、玩桌游，大家都没有提到收入、买房、结婚这些话题，让他获得了喘息的机会。

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