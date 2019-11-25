中国大学不简单 澳洲智库发警告

（德国之声中文网）澳大利亚战略政策研究所（ASPI）周一（11月25日）发布的报告报告认为，中共在民用大学和军队以及安全机构之间建立联系。这一动作的背景是北京的军民融合政策--利用民企提高军力。报告显示，大量中国大学参与国防研究、培养国防科研人员、与军方以及防务工业巨头合作，其中不乏机密研究。至少有15所民用大学甚至涉猎网络攻击、非法出口和间谍活动。另外，中国国防工业巨头监督指导九所大学的机构，同时将数千员工派往国外接受培训。

报告作者周安澜（Alex Joske）担忧，对外国的政府机构、大学和企业而言，与中国伙伴合作的风险正在增加，相关信息或被中国解放军或国安部门用于监视、侵犯人权或实现军事目的。因为难以获得有关军方和大学之间联系的资料，外国机构增加与中方伙伴合作的同时，根本无法有效地管理这些随之而来的风险。

解决办法

澳大利亚大学在财务上却十分依赖中国留学生

该研究所的专家由此开发了一个名为"中国国防大学追踪器" （China Defence Universities Tracker）的数据库。其中92所中国大学被视为对澳洲国家安全构成"很高风险"，因为它们与中共军方、安全或情报机构以及国防部门有着密切联系，并受到相关部门的监督，例如直属中国工业和信息化部的"国防七校"，又称"国防七子"，它们分别是：哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、西北工业大学、北京理工大学、南京航空航天大学、南京理工大学和哈尔滨工程大学。这些大学向中国国有防务巨头和华为、中兴等高科技公司源源不断地输送人才。

另有23所中国大学被该数据库列入"高风险"级别，例如北京大学，上海交通大学，天津大学，东南大学。

澳大利亚战略政策研究所认为，"中国国防大学追踪器"可以帮助外国的大学和机构了解中国的相关机构，由此避免可能带来不良后果的合作。

该研究所建议澳大利亚政府创建一个国家研究诚信办公室，同时修改有关防止外国干预的法案。相关部门在审批研究人员入境签证和研究经费批核的过程中可以利用该追踪器仔细评估其中的风险。

虽然专家警告与中国大学合作不乏安全风险，但与此同时，澳大利亚大学在财务上却十分依赖中国留学生。根据路透社的数据，外国留学生每年为澳大利亚经济创收约350亿澳元（约240亿美元），作为第一大"金主"的中国留学生为此数据做出近30%的贡献。澳大利亚由此也担心中国会借此增加其在澳洲大学的影响力。

"军民融合"引忧虑

最新的澳洲智库报告中还举例介绍了位于成都的中国电子科技大学，该大学与新南威尔士大学共同运营了一个光纤研究中心。这所中国大学涉猎核武器计划，并且与新疆的监视技术有牵连，亦包含信号处理和抗干扰技术、光学和雷达吸收材料方面的专业。

近整整一年前，同一位作者发表过另一份研究报告，披露中国政府如何借助解放军附属机构与世界各顶尖大学之间的合作关系，来强化中国的军事科技。 "采花酿蜜"报告的作者周安澜当时接受德国之声访问时表示:"大批解放军学者出国深造，提高了智慧财产权被盗取的风险。"他认为，外国大学与解放军研究机构建立合作关系，最大的风险是，中国解放军有机会仰赖世界一流的方法、实验室资源及技术来提升军事能力。

中国"军民融合"政策不仅引发澳洲方面的担忧，今年九月美国智库华盛顿高级国防研究中心（C4ADS）也在一份报告中发表类似忧虑：北京的这一策略正在催生一种新的风险，外国公司和研究人员可能会在无意中帮助中国军方获得所需的技术和专业知识。