中国大城市房市回暖 小城市未见起色

数据显示，中国对陷入困境的房地产市场的最新援助已初见成效，但仅限于大城市，小城镇的房地产销售没有任何复苏。这意味着迄今针对中国大部分房地产市场的支持措施似乎未起作用。

（德国之声中文网）根据对交易数据的随机抽样和对全国十家房地产中介的采访，在过去的四周里，北京和上海等大城市的房地产需求有所回升。5月17日，中国降低了最低房贷利率和首付比例。

与此同时，北京政府指示地方政府购买未售出的公寓，将其改建为社会福利住宅。然而，这些措施对全国各地的效果显然并不平衡，小城镇的需求没有复苏。这意味着房地产市场的低迷可能会持续下去，尤其是在较小的城镇。

中国房地产业在2021年陷入危机前几乎占国内生产总值的四分之一，如今的房地产业仍是中国经济的主要拖累。保银投资管理公司首席经济学家张智威表示：“政策在大城市更为有效，因为供需更为平衡。小城市供过于求的问题更为严重。”

资料照片：中国东北城市鹤岗的一座居民区 图像来源: JADE GAO/AFP/Getty Images

5月18日至6月5日期间，上海二手房日均成交量增长超过四分之一。根据房地产研究公司中国指数研究院的数据，北京的二手房交易量比上月增长了约 8%。

另一方面，新房的买家却在减少。据房产中介称，北京和上海的二手房由于地段较好，往往更受欢迎。

一家上海房地产中介表示，自5月27日上海放宽首付要求以来，对住宅的询问量增加了两倍，日销售量从之前的500 套上升到平均700至900 套。另一家地产中介称，看房人数增加了60%。北京的一家房产中介表示，首都的看房需求也大幅上升。“基本上，所有的房地产中介都被约满了。”

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小城市的情况则有所不同。尽管其中一些城市比超大型城市更大幅地降低抵押贷款利率和最低首付比例。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)中国研究副总监贝尔多(Christopher Beddor)表示：“小城市为鼓励人们购买更多住房做了大量工作，但并没有奏效。”他分析原因是人们对房地产开发商的信心下跌。“如果不能让购房者相信，他们会得到开发商的预售房，就无法扭转房地产市场的颓势。”

贝尔多表示，小城镇的房地产市场从长远来看有可能继续给经济造成负担。经常涉足房地产领域的小型地区银行也面临风险。因此，高盛集团的分析师预计，未来几个月中国将采取进一步的宽松措施，但推测会有一段较长的停滞期。高盛分析师指出：“鉴于小城市房地产市场和私人开发商的持续疲软，这种宽松措施只能导致该行业在未来几年出现 L 型复苏。”

（路透社等）

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