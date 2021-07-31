 中国多点爆发新疫情 千万人接受检测 | 科技环境 | DW | 02.08.2021

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科技环境

中国多点爆发新疫情 千万人接受检测

中国去年成功在境内控制新冠病毒传播后，最近几个月来出现最大的一波本土疫情，除了医疗院所严防失守，多地进入几乎是封城的状态。

China Corona Test

2021年7月30日拍摄的照片显示，在中国东部江苏省淮安市，一名男子正在接受新冠病毒核酸检测。目前中国正面临数月来最严重的新冠病毒疫情爆发。

DW.COM

在南京爆发的本土疫情继续在中国蔓延，多个地区实施严格防控措施。世卫警告，Delta变种已成为全球主要流行的病毒株，美国疾控中心内部文件指出，其传染力堪比水痘。

中国南京疫情目前已蔓延至7省15城，南京疾控中心称疫情源头可能为7月10日从俄罗斯入境的航班；张家界演出出现4例感染，市区景点今起关闭。

(德国之声中文网) 中国卫健委周日(8月1日)通报了75例新冠病毒病例，其中53例为本土病例。中国政府正努力遏制高传染性的Delta变种病毒和旅游旺季带来的新一波疫情。

据报道，南京禄口国际机场有关的Delta病毒传播链已经扩散到20多个城市和十几个省份。

当局目前已经对南京市920万居民进行了三轮筛检，并准备要做第四轮，也对数十万居民进行了封锁。

此外，针对4名南京游客在湖南张家界旅游后确诊，当局锁定了所有150万居民并关闭了所有旅游景点，并追踪全国范围内参加过张家界戏剧节的5千多人。卫生官员说，张家界的小型疫情是由来自南京的旅行者引发的，并使得该疾病传播到20多个城市。

中国病毒学家钟南山7月31日告诉记者，张家界现在已经成为中国流行病传播的新起点。他强调，在追踪Delta变种病毒密切接触者时，必须把网撒得更大。

目前这波疫情已经蔓延到中国首都。北京8月1日报告了三起本地传播的新冠病毒感染。当地卫生局说，一个住在北京郊区的家庭有张家界旅游史。

北京目前已经切断发现新冠病毒病例地区的所有铁路、公交和航空联系，也迫使北京在暑假旅游高峰期对游客关闭上大门，只允许核酸检测为阴性的「必要旅客 」进入。

当局表示，海南岛以及宁夏和山东在8月1日也报告了有关张家界传播链的新病例。

China Qingdao | Coronavirus | Impfkampagme

中国卫健委表示，截至7月31日，中国全国范围内已经接种了超过16.5亿剂疫苗，但没有提供有多少人已经完全接种疫苗的数字。

河南郑州疫情蔓延

河南省郑州市，两名清洁工在一家治疗国外新冠病毒患者的医院检测结果呈阳性后，当局也正在全力阻断这条传播链。

目前当地已经发现了30个本土传播的病例，也在8月1日下令对所有1000万居民进行检测。该市卫生委员会的负责人遭到解雇。

而在有报道称在最新的集群感染中，一些患病的人接种过疫苗，卫生官员表示这是「正常的」，并强调在采取严格措施的同时接种疫苗的重要性。

中国疾病控制和预防中心的病毒学家冯子健说：「新冠疫苗对预防Delta变种病毒的保护力可能会有所下降，但现在的新冠疫苗对Delta变种病毒仍然有良好的预防和保护作用。」

(法新社等)

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