中国多海域同时军演 越南指北京侵犯主权

（德国之声中文网）越南本周三谴责中国在南海有争议水域进行军演侵犯了越南主权，并指责北京方面的举动使制定南海行为准则的谈判复杂化。

中国本周在有争议的西沙群岛（亦称帕拉塞尔群岛）附近举行为期6天的军演，这是中国两个月内第二次在该地区举行军演。越南外交部发言人黎氏秋恒(Le Thi Thu Hang)在一份声明中表示："中国在（帕拉塞尔群岛）反复军演侵犯了越南的主权，使中国与东盟间有关南中国海行为准则的谈判复杂化。越南目前担任东盟轮值主席国。

在6月26日河内举行的东盟峰会上，越南和菲律宾对地区不安定问题加剧发出警告，表示担心北京以新冠大流行作为掩护推进其领海主张。

7月1日至7月5日，中国在西沙群岛附近举行为期五日的军演，遭到越南和菲律宾的齐声谴责。菲律宾外交部长洛钦当时强烈回应中说，如果演习侵犯了菲律宾领土，中国将"收到最严厉的回应，无论是外交还是其他任何适当的方式"。美国则在同一时间向南海派出尼米兹号（USS Nimitz）和里根号（USS Ronald Reagan）两艘航空母舰执行任务及演习，并称目的是"支持印太地区的自由和开放"，"向我们的伙伴和盟友发出明确信号，即我们致力于地区的安全与稳定。"五角大楼还发表声明称，"（美国）国防部对于中国决定从7月1日至7月5日在帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）附近进行军事演习表示担忧"，表示军演"进一步破坏该地区局势"，不利于缓解紧张和维护地区稳定，并称将密切关注事态发展。

7月15日，美国正式宣布反对中国在南中国海的一系列主权立场，美国海空军也加强了在南中国海、台湾海峡和东中国海地区的军事活动。

8月25日，中国国防部新闻发言人吴谦表示，"美国U-2高空侦察机今天擅自闯入中国人民解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，严重干扰中方正常演训活动，严重违反中美海空安全行为准则及相关国际惯例，极易引发误解误判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑衅行动，中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。"他未具体说明中方实弹演习的具体地点和时间。

据多维新闻报道，解放军还被指计划从两个不同基地向南海发射导弹。有消息称，从浙江发射的为东风-21型弹道导弹（DF-21），从青海发射的是东风-26型弹道导弹（DF-26）。

乐然／洪沙（德新社等）

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