 中国多家房企被信用降级 花样年无力偿债 | 经济纵横 | DW | 05.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国多家房企被信用降级 花样年无力偿债

在人们关注恒大危机将带来何种影响之际，中国又一家具规模的房地产开发商花样年爆出支付能力问题。目前多家中国房企已被国际评级机构降级。

China Evergrande

中国房地产行业陷入困境?

（德国之声中文网）中国房地产开发商花样年控股集团有限公司周一（10月4日）宣布，未能偿还10月4日到期的2.06亿美元债务。路透社报道称，这是中国房地产行业陷入困境和流动性问题的最新迹象。

此前几个小时，评级机构惠誉将花样年的评级大幅下调了四个级距，从"B"调降至"CCC-"，并警告称，该公司财务状况存在不确定性。惠誉估计，从现在到明年年底，花样年将需偿付近20亿美元的国际债券，以及近10亿美元的本地市场债券。

据中国媒体第一财经报道，近一个月内，花样年三次被国际评级机构的降级，标普、惠誉、穆迪先后下调其评级展望。调整原因基本类似：花样年将迎来偿债高峰期，但其运营现金流不足，且借新换旧较难实现。

与恒大一样，总部位于深圳的花样年控股也在香港上市。据《华尔街日报》报道，花样年控股由中国前国家副主席曾庆红的侄女曾宝宝（原名曾洁）于1996年创立。该公司以建造高端住宅项目和豪华公寓闻名。花样年控股在中国多个大城市有几十个正在进行的房地产项目，包括北京、武汉、天津和宁波。

花样年控股在融资4亿美元后于2009年上市。该公司最近的市值约为4.15亿美元。自9月29日以来，该公司股票暂停交易，等待公司公告的发布。根据该公司年报，曾宝宝是最大股东和执行董事。

多家地产商被降级

与此同时，另一家中国房地产企业新力控股被评级机构标普（S&P）和惠誉降级。标普周一称，新力"债务偿付能力几乎已丧失殆尽"，惠誉周二将该公司评级从"CCC"降至"C"。

据澎湃新闻此前报道，9月中以来，国际评级机构已下调了多家地产公司的评级级别及评级展望。9月15，标普将建业地产的展望降至"负面"。 此前标普还将华南城的评级展望从稳定调整至负面。

9月28日，评级机构穆迪（Moody's）下调银城国际控股的公司家族评级至"B3"，展望仍为负面。同日，穆迪将海伦堡中国控股有限公司 (Helenbergh China Holdings Limited)的评级展望由"稳定"调整为"负面"。

香港致富证券（CHIEF Securities）的证券业务负责人郭家安（Thomas Kwok）对路透社表示："自从恒大危机爆发以来，投资者的不安情绪增加，并尤其关注中国开发商的债务偿付能力。"他指出，多家开发商无法通过新的债务进行再融资，而因市场规范收紧，以出售房地产兑现来获得资金的能力下降，流动性的问题由此凸显。"对那些（财力）不够强大的开发商来说，这将是一个恶性循环。"

 

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

恒大港股突停牌 传中国地产巨头入主

继一家国企上周宣布收购恒大在辽宁一家商业银行的大部分持股后，另一家广东大型地产集团也传出要收购恒大物业的信息。  

倒还是不倒？恒大或步海航后尘

长期奉行"高负债、高周转"运作模式的中国恒大徘徊在违约边缘。而另一个高负债扩张的典型--海航集团据悉已在破产重组的道路上"开始走出至暗时刻"。海航的今天就是恒大的明天？恒大危机将在多大程度上影响中国的GDP?  

北京是否会出手救恒大？

这家中国大型房企陷入困境正值北京捶打私企、加强监管经济之际。目前，恒大命运难卜，中国政府加大了干预措施，据称设立了资金托管专户。同时也有学者指出，无论北京是否施救恒大，中国经济都会受到重创。  

相关内容

The Evergrande headquarters is seen in Shenzhen, southeastern China on September 14, 2021, as the Chinese property giant said it is facing unprecedented difficulties but denied rumours that it is about to go under. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

客座评论：恒大难成雷曼 或减财政收入 05.10.2021

中国恒大摇摇欲坠，不少人担心这会导致类似“雷曼兄弟倒闭”所引发的系统性金融崩溃。但中国金融问题专家贺江兵认为，这种看法完全错误，“如同担忧小学生患上博士后各种综合症”。

恒大债台高筑 投资者忧血本无归 30.09.2021

中国地产开发商恒大集团深陷债务危机，负债高达3000亿美元，令投资者陷入恐慌。恒大9月30日公告称，恒大金融财富管理已完成首期10%的兑付。

HUAI'AN, CHINA - SEPTEMBER 17, 2021 - A property developed by Evergrande Group is seen in Huai 'an, Jiangsu Province, on September 17, 2021. S&p Global Ratings downgraded China Evergrande Group and its subsidiaries to CC on Thursday as the company's liquidity appears to have dried up.

恒大港股突停牌 传中国地产巨头入主 04.10.2021

继一家国企上周宣布收购恒大在辽宁一家商业银行的大部分持股后，另一家广东大型地产集团也传出要收购恒大物业的信息。

广告
从左到右：真锅淑郎、哈瑟尔曼、帕里西

研发气候模型 德、美、意学者共获诺贝尔奖

10月5日中午，瑞典皇家科学院宣布了今年的诺贝尔物理学奖得主。三名分别来自德国、美国、意大利的气候学者共同获奖。他们开发的物理模型，为气候研究、精确分析全球变暖趋势做出了重要贡献。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  