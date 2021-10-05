中国多家房企被信用降级 花样年无力偿债

（德国之声中文网）中国房地产开发商花样年控股集团有限公司周一（10月4日）宣布，未能偿还10月4日到期的2.06亿美元债务。路透社报道称，这是中国房地产行业陷入困境和流动性问题的最新迹象。

此前几个小时，评级机构惠誉将花样年的评级大幅下调了四个级距，从"B"调降至"CCC-"，并警告称，该公司财务状况存在不确定性。惠誉估计，从现在到明年年底，花样年将需偿付近20亿美元的国际债券，以及近10亿美元的本地市场债券。

据中国媒体第一财经报道，近一个月内，花样年三次被国际评级机构的降级，标普、惠誉、穆迪先后下调其评级展望。调整原因基本类似：花样年将迎来偿债高峰期，但其运营现金流不足，且借新换旧较难实现。

与恒大一样，总部位于深圳的花样年控股也在香港上市。据《华尔街日报》报道，花样年控股由中国前国家副主席曾庆红的侄女曾宝宝（原名曾洁）于1996年创立。该公司以建造高端住宅项目和豪华公寓闻名。花样年控股在中国多个大城市有几十个正在进行的房地产项目，包括北京、武汉、天津和宁波。

花样年控股在融资4亿美元后于2009年上市。该公司最近的市值约为4.15亿美元。自9月29日以来，该公司股票暂停交易，等待公司公告的发布。根据该公司年报，曾宝宝是最大股东和执行董事。

多家地产商被降级

与此同时，另一家中国房地产企业新力控股被评级机构标普（S&P）和惠誉降级。标普周一称，新力"债务偿付能力几乎已丧失殆尽"，惠誉周二将该公司评级从"CCC"降至"C"。

据澎湃新闻此前报道，9月中以来，国际评级机构已下调了多家地产公司的评级级别及评级展望。9月15，标普将建业地产的展望降至"负面"。 此前标普还将华南城的评级展望从稳定调整至负面。

9月28日，评级机构穆迪（Moody's）下调银城国际控股的公司家族评级至"B3"，展望仍为负面。同日，穆迪将海伦堡中国控股有限公司 (Helenbergh China Holdings Limited)的评级展望由"稳定"调整为"负面"。

香港致富证券（CHIEF Securities）的证券业务负责人郭家安（Thomas Kwok）对路透社表示："自从恒大危机爆发以来，投资者的不安情绪增加，并尤其关注中国开发商的债务偿付能力。"他指出，多家开发商无法通过新的债务进行再融资，而因市场规范收紧，以出售房地产兑现来获得资金的能力下降，流动性的问题由此凸显。"对那些（财力）不够强大的开发商来说，这将是一个恶性循环。"

（综合报道）

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