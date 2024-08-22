中国多家媒体撰文纪念邓小平诞辰120周年

《求是》杂志在一周前，就以推进中国式现代化为主题，撰文纪念邓小平开创“中国特色社会主义”。中国一些官方媒体在8月22日当天跟进，也发表以改革开放为关键词的纪念文章。

（德国之声中文网）“邓小平，出生于1904年，中国政治家，中国自1978年改革开放政策的设计师，1989年作为军委主席为镇压民主运动负责，死于1997年。”邓小平诞辰120周年之际，德新社“历史上的今天”一文中，对这位中共领导人作出简短的介绍。

中国媒体则纷纷撰文，予以纪念。一周前的8月16日，中共党刊《求是》撰文，强调推进 “中国式现代化”。“中国式现代化”是习近平提出的一个政治术语。

中共7月中旬召开了制定经济政策的三中全会。新华社当时刊发题为“改革家习近平”的长文，将习近平与邓小平比肩而论。但文章随后消失，引发关注。中国经济仍深陷困境。近些年来，中共进一步加强对经济的管控。在此背景下，改革开放成为一个具有敏感性的议题。

“推进中国式现代化”

《求是》文中提及邓小平“计划和市场都是市场经济手段，计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别”，但同时也引用邓小平“我们搞改革开放，…没有丢马克思，没有丢列宁，也没有丢毛泽东。老祖宗总不能丢”。

文中还引述习近平称，邓小平为中国特色社会主义奠基，江泽民、胡锦涛撰写“精彩篇章”，“这一代共产党人”续写这篇大文章。

提及三中全会，文中称“充分释放了改革不停顿、开放不止步的强烈信号”。

《深圳特区报》8月22日则刊登中共中央党校教授洪向华的文章，在回顾邓小平“杀出一条血路创办经济特区”之后，强调习近平对深圳的历次视察以及大湾区战略。

此外， 《解放日报》、《农民日报》、《北京日报》、《重庆日报》等众多官媒也纷纷撰文，提及改革开放的关键词。

《人民日报》则在微博上发表配以邓小平头像的短贴文，纪念邓小平诞辰120周年。贴文下显示超过6000个评论，不过大多仅写缅怀二字。“央视新闻”微博也发表类似短贴。

（综合报道）

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