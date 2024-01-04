中国多地雾蒙蒙：安徽发红色预警 能见度低于50米

（德国之声中文网）中国国家气象局表示，山东、湖北、湖南、江西和福建等省份都受到大雾影响，部分地区能见度低于200米。而江苏和安徽南部的一些地区的能见度甚至低于50米。气象局发布了“橙色预警”，根据预测，星期五中国多个地区都会出现大雾天。多地民众需要防雾、霾天气混合的不利影响。

安徽的一些地区发布了最严重的红色预警，因为能见度太低，多条高速公路暂时关闭。 江苏省省会南京的一些地区因为大雾能见度，一度导致不同程度的交通堵塞。

据FlightView航班跟踪应用程序显示，大雾天气导致本周四（1月4日）数十架从上海浦东国际机场起飞的航班延误。一位前往哈尔滨的乘客告诉路透社，她的飞机被推迟了数小时。澎湃新闻报道，上海周四有雾有霾有降温，大部分地区有能见度不足500米的浓雾，局部不足200米，同时叠加PM2.5污染天气，也有轻度霾。

联合早报报道，从上礼拜三（12月27日）开始，中国出现冬季以来最强雾霾过程。截至本周四，中国官方已连续九天发布大雾预警。

如何解决城市空气污染？

（路透社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。