中国多地接种重点人群 德国企业将提高疫苗产量

（德国之声中文网）据中国官媒报道，从1月1日开始，中国首批新冠疫苗在多地开始对重点人群进行接种。北京市卫健委表示，北京将在2021年春节前，对出国工作、学习人员，面临较高境外疫情风险的边境口岸工作人员，医疗卫生人员，国际和国内交通运输从业人员等9类重点人群以及其他应急保障人员开展紧急接种，接种者年龄在18岁至59岁之间。



据央视新闻1月3日发布的新冠病毒疫苗接种须知，目前新冠疫苗接种年龄限制为18至59岁，其它年龄段人群需要等待进一步临床试验；孕妇、哺乳期妇女、药物不可控的高血压、糖尿病并发症等人员不适合接种。据北京市疾病预防控制中心官员介绍，除上述人员外，不适合接种的人群还包括正处在发热、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊乱的人群以及严重的肝肾疾病、恶性肿瘤患者等人员。



公开资料显示，目前中国有五款疫苗处于第三阶段临床试验，目前只有国药集团中国生物新冠病毒灭活疫苗于去年底获得国家药监局批准附条件上市。此款疫苗同样尚未完成第三阶段试验，但临床试验期中分析数据结果显示，该疫苗针对由新冠病毒感染引起的疾病的保护效力为79.34%。官方称，附条件上市目的是缩短药物临床试验的研发时间，提早应用于无法继续等待的急需人群。北京市卫健委称，在疫苗获批上市后，将组织全市其他人群有序预约接种。据报道，北京在1月1日至2日两天，共接种新冠疫苗73537剂，未发生严重不良反应。



据中国媒体有关报道，早在去年6月，中国就开始对高风险人群开展新冠疫苗紧急接种。官方称，到去年11月底，累计接种新冠疫苗超过了150万剂次。从去年12月15日开始，中国正式启动重点人群接种工作。国家卫健委副主任曾益新在去年12月31日的新闻发布会上称，自12月15日正式启动重点人群接种工作以来，目前全国重点人群累计接种超过300万剂次。他还称，新冠疫苗的基本属性是公共产品，“肯定为全民免费提供”。



和中国不同，德国等欧洲国家新冠疫苗优先接种对象则是老年人。在德国，一名101岁的老奶奶于去年圣诞节后接种新冠疫苗，成为全德国接受新冠疫苗接种的第一人。按照德国政府的规划，80岁以上老年人、养老和护理机构人员、一线医护人员等为第一批优先接种人群。第二批优先接种对象为70岁以上老人，唐氏综合症患者、阿尔茨海默病患者、精神病患者、接受过器官移植的人，与80岁以上老人或住在养老机构的人以及孕妇有紧密接触者、护理精神病患者的人员、新冠测试中心的工作人员等医疗人员，有较高感染风险的警察和安全力量以及生活在难民营和流浪者之家的人以及那里的工作人员。第三批优先接种对象为60岁以上者，肥胖症患者、慢性肾病、肝病患者、艾滋病患者和有免疫缺陷者、糖尿病患者、心脏病患者、癌症患者、哮喘症患者、风湿病患者等等。在低风险医疗机构工作的人、在政府管理机构担任重要职务者以及在军队、警察局、消防、法院等地工作的人、在药店、食品加工、公共保障系统、交通运输、通讯等关键基础设施企业担任要职者以及教师和幼教人员也属于第三批优先接种者。



Biontech有望将产量提高一倍



不过，欧洲各国虽从圣诞节之后正式开始接种工作，但因后勤原因以及疫苗数量严重匮乏，进展都非常不尽人意，引起民众不满。德国目前已获得134万剂Biontech-辉瑞疫苗。德国公司Biontech希望不久后将产量提高一倍。德国政府已表示将支持该公司在黑森州马尔堡新增一处生产基地，从二月份开始生产。疫苗短缺的状况估计将在美国Moderna公司的疫苗获得欧洲药管局批准后得到改善。据德国卫生部估计，欧洲药管局最快可以在1月6日对批准Moderna疫苗作出最后决定。 观看视频 00:57 德国开始施打新冠疫苗



乐然（综合报道）



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