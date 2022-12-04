 中国多地再放松防疫措施 布林肯支持中国民众反防控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2022

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时政风云

中国多地再放松防疫措施 布林肯支持中国民众反防控

继上周末后，中国再有多地政府放松了严格的防疫措施，取消多种对居民出行的限制。世卫组织欢迎北京放松限制。美国国务卿表示，他支持在中国反对防控措施的抗议活动。

广州、北京等地近日陆续放松了管控

广州、北京等地近日陆续放松了管控

（德国之声中文网）北京自本周一（12月5日）起，公交、地铁运营企业在核验健康信息时，不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车。根据新浪新闻，上海也公布进入到公园，景区等室外公共场所，不再查验核酸阴性证明。杭州、重庆等多地通告，本周一起不再展开常态化核酸检测。

中国自几天前逐步放宽防疫管制，一些城市陆续宣布放松隔离、病毒检测等规定。北京地方当局上周末取消了购买感冒药物登记制度，该制度旨在防止民众服药以掩盖新冠病毒感染。从本周一起，在引燃近期中国各地抗议浪潮的新疆首府乌鲁木齐，也重新开放商场、集市、餐馆等公共场所，从而结束连续几个月的封控措施。

中国《第一财经》等媒体报导，12月4日山东更进一步明确取消强制“落地检”，交通场站、港口码头、高速卡口等场所不再实施强制性核酸检测，但继续提供“愿检尽检”服务。而居民进入公园、景区、服务区等公共场所，乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具，也无需查验健康码和核酸检测阴性证明。若要通过互联网平台或至药店购买药品，也不再需要实名登记。

根据中国官媒中新网报道，中国国家卫健委昨日（12月4日）通报，3日新增本土死亡病例2例，山东和四川各1例。官方数据显示，3日中国内地新增本土感染者31601例(确诊+无症状者)，日增本土感染人数连续11天超过3万例，但连续6天下降。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

世卫组织对中国放宽措施表示欢迎。世卫组织突发卫生事件主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）在上周五表示，世卫组织很高兴看到中国“调整其当前策略”。

在新浪微博上，与放松防疫政策相关的消息，比如南京公交不再查验核酸，普通食品常规出门无需戴N95等新闻登上热搜。

一些防疫措施被取消的同时，中国的安全机构已迅速采取行动，防止发生民众集会，加强网络审查。乌鲁木齐11月24日的一场火灾引燃了全国20多个城市民众上街抗议中国当局严苛的动态清零防疫策略。全国各地的示威浪潮被认为是习近平掌权以来规模最大的一次。

美国国务卿布林肯昨日（12月4日）表示，他支持在中国反对防控措施的抗议活动。接受CNN连线采访时他表示：“无论是在中国，伊朗还是在世界任何一个地方，我们支持各地民众的权利，支持他们和平集会和言论自由权。” 他还补充说，将在明年初访问中国时把该问题提到议程。

上海老年人如何看待动态清零？

 

（路透社等）

 

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