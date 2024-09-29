中国外长：2758号决议没有灰色地带 台外交部：中国应停止误导国际视听

中国外长王毅出席联合国大会一般性辩论时称，“台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是现实”。他表示，联合国第2758号决议，“没有灰色地带，没有模糊空间”。台湾外交部今日回应表示，只有台湾民选政府才能代表台湾，要求中国停止误导国际视听。

（德国之声中文网）据中国外交部官网发布的新闻，中国外长王毅昨天（28日）在纽约联合国总部出席第79届联合国大会一般性辩论时就台湾问题阐述中方立场。

王毅说，台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是现实。《开罗宣言》、《波茨坦公告》明确规定把日本窃取的中国领土，包括台湾、澎湖列岛归还中国，构成了二战后国际秩序的重要组成部分。

他说：“53年前，就是在这座神圣庄严的大厅，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国唯一合法代表，并立即把台湾地区的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。这一决议彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确不存在‘两个中国’，不存在‘一中一台’。”

王毅强调说：“在这一原则问题上，没有灰色地带，没有模糊空间。中国必将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱，这是任何人、任何势力都阻挡不了的历史大势！”

今天，台湾外交部对此回应表示，只有台湾民选政府才能代表台湾；要求中国停止误导国际视听，呼吁国际社会正视中国为将来武力犯台制造法理基础的恶劣意图。

台湾外交部周日上午透过新闻稿严正谴责，重申中华民国（台湾）与中华人民共和国互不隶属才是台海客观现状，以及国际社会公认的事实。新闻稿称，联大第2758号决议的内容既未提到台湾，也未确认台湾是中华人民共和国的一部分，更未授权中华人民共和国在联合国代表台湾，该决议就与台湾无关，更没有解决台湾在联合国的代表权问题。

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历史决议：联合国大会第2758号决议

根据联合国官方网页所录的有关“恢复中华人民共和国在联合国的合法权利”的2758号决议 ，1971年10月25日，联合国第1976次全体会议上通过，“承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一”，“决定：恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。

当时在这一决议举行投票之前，中华民国代表已经宣布，退出联合国。台湾前驻美代表陈锡藩曾经回顾说，“就是说，我们中华民国保持了一个颜面，我们先宣布退出。在联合国记录上，我们是宣布退出。但是我们退出之后，这个案子还是继续表决的，表决就是我们刚才所说的，通过了：中华人民共和国代表中国，中华民国就出去了。”

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国际社会对第2758号决议的新解读

2021年10月，美参议院外交关系委员会台湾核心小组核心成员梅嫩德斯 (Bob Menendez)和英霍夫(Jim Inhofe)就联合国批准第2758号决议周年发表声明。

声明表示，联大2758号决议授予中华人民共和国联合国会员国资格，但自此“中国共产党一直在歪曲该决议，试图破坏台湾在国际社会的地位和参与”。

声明提到，在美国及其盟友寻找方法阻止北京对台湾“越来越多的胁迫和侵略”的同时，决议通过50周年“应该成为一个转折点，以纠正台湾在世界舞台上持续被边缘化的不公正现象。”

时任美国国务院亚太副助卿的华自强（Rick Waters）也表示，台湾频频被排除在联合国活动外，就是因为中国“错误使用”(misuse) 2758号决议，各会员国应加入美国行列，支持台湾有意义参与。

今年9月18日，美国常务副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）出席联邦众议院外交委员会时，首度公开表示“中国以2758号决议为工具损及台湾地位”。

澳大利亚和荷兰两国议会今年也分别通过议案，均认为中华人民共和国扭曲联合国大会第2758号决议，认为联大2758号决议并未确立中国对台湾的主权。

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