中国外长联大”暗中威胁“ 中国将采取反制措施

（德国之声中文网）在与美国的贸易争端中，中国外交部长王毅威胁将对华盛顿采取进一步的反制措施。他说，希望大家能够以一种冷静、理智的方式解决问题。王毅在纽约联合国大会上表示："但是如果对方在谈判中表现出恶意或不尊重对方在谈判中的同等地位或同等作用，我们就必须采取必要措施维护我们的合法权益。"。他在讲话中没有直接点美国的名字。

同时，王毅外长还警告说，经济保护主义可能会使世界陷入衰退。关税和挑衅性的贸易冲突起到了"破坏全球经济和贸易秩序"的作用。如果违反了国际公认的规则，世界可能陷入混乱。中国是任何威胁都吓不倒，任何施压也压不垮。

贸易战中的中美两国到底能不能调和 是如今全球关注的焦点（资料图片）

一年多前，美国总统特朗普发起了与北京的贸易战，最近战争升级。从那时起，世界上两个最大的经济体就相互征收惩罚性关税，给国际经济带来了负担。最近几个月来，两个大国之间就一项新的贸易协定进行谈判。然而谈判一再陷入僵局。

周二（9月24日），特朗普在联合国发表的讲话中呼吁改革国际贸易体系，并再次指责中国不公平的贸易政策。他说，他的政府将发起一场"雄心勃勃的运动"推动世界贸易的改革。特朗普说，世界贸易组织（WTO）需要"彻底改革"。例如，按照世贸组织的规则，作为世界第二大经济体的中国在贸易关系中便不能再享有为发展中国家提供的优惠。

李京慧/任琛 （德新社'法新社）