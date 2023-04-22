中国外长秦刚本周出访德、法、挪三国

中国外交部周一宣布，中国外长秦刚受邀将在本周先后访问德国、法国和挪威。秦刚周一在会见美国驻华大使伯恩斯时表示，当务之急是稳定中美关系、避免螺旋式下滑，防止中美之间出现意外，是两个大国相处必须要守住的底线。
（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌周一（5月8日）宣布，应德国外长贝尔博克、法国外长科隆纳、挪威外交大臣维特费尔特邀请，中国国务委员兼外交部长秦刚将于5月8日至12日访问德国、法国、挪威。访问期间，秦刚将分别与三国外长举行会晤。
德国外长贝尔博克今年4月中旬曾前往中国访问。她在访华期间表示，欧盟不久前表明，中国是伙伴、竞争者和体制对手。她说，明确的是，必须去面对这样一个有十多亿人口的崛起中的世界大国，并且是我们最大的贸易伙伴。而且，紧密的交流是必要的，这也符合民众、就业和经济界的利益。“但也很明确，我们在一些领域中对中国有依赖性，是不健康的依赖。”
贝尔博克说，这不意味着“脱钩”，而是降低风险，并且明确地知道经济上的依赖可能带来风险。贝尔博克说，因此，经济安全将是对华战略的一个中心议题。
就台湾问题，贝尔博克表态称，对德国政府而言，具有决定性的是，“那里不应出现军事冲突”。目标是冲突降级以及维护和平稳定。这意味着“不应单方面改变现状，更不能是使用军事武力”。
据英国《金融时报》报道，布鲁塞尔将首次提议对涉嫌支持俄罗斯作战的中国公司实施制裁。该报援引制裁名单副本指出，共有7家中国企业因向俄罗斯军工业出售可用于武器生产的设备而入列。欧盟成员国本週将讨论这项新制裁的具体措施，但要实际执行，还须得到27个成员国的一致同意。
中国外交部发言人汪文斌对此回应表示，“如果有关报道属实的话，欧方行径将严重破坏中欧互信与合作，加剧世界分裂和对抗，十分危险”。他强调说，中方敦促欧方不要走上错误道路，否则中方必将坚定维护自身合理合法权益。
中国外交部部长秦刚周一会见了美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）。秦刚在会见时说：“去年11月，习近平主席同拜登总统在巴厘岛成功会晤并达成重要共识。但此后美方一系列错误言行破坏了中美关系来之不易的积极势头，双方商定的对话与合作议程受到干扰，两国关系再遇寒冰。”
他表示：“当务之急是稳定中美关系、避免螺旋式下滑，防止中美之间出现意外，这应该是中美之间最基本的共识，也是国与国、特别是两个大国相处必须要守住的底线。”
上周，美国驻华大使伯恩斯在华盛顿智库史汀生中心（Stimson Center）举行的一次在线活动中表示，美国与中国的关系仍然复杂且充满竞争，但华盛顿并不寻求与北京发生冲突，并相信更多的对话将具有建设性。他强调，美国的大门是敞开的，但下一步的两国关系改善，取决于北京的态度。
今年2月，美军击落了一枚来自中国的疑似间谍气球之后，美中关系的进展也偏离了轨道，此事更导致美国国务卿布林肯取消了原定的北京之行。
上周布林肯对《华盛顿邮报》表示，（美中）在各个层面重新建立正常的沟通渠道十分重要。路透社分析指出，这似乎显示出布林肯有希望访问北京。
下个月2日至4日“香格里拉对话”将在新加坡举办。彭博社引述不具名消息人士称，五角大厦正尝试安排美国国防部部长奥斯汀和中国国防部部长李尚福在“香格里拉对话”期间举行会谈。这一尝试发生在拜登政府试图与中方重启军事接触、但被后者多次拒接电话之际。
2018年9月20日，美国国务院宣布，因牵涉与俄罗斯主要武器出口商俄罗斯国防产品出口公司的“重大交易”，将依据2017年8月签署生效的“以制裁反制美国敌人法案”立即对时任中共中央军委装备发展部及部长李尚福实施制裁。
今年3月，李尚福被任命为国防部部长。
如果“香格里拉对话”期间的会谈成行，这将是今年2月气球事件后，中美防长首次举行面对面会晤。
上周，美国总统气候问题特使克里向路透社透露，中方已“邀请他近期访华”，就避免全球气候变化危机举行会谈。他表示拜登总统已经批准了这场会面，但具体时间尚不确定。
不过中国官方并未证实这一消息。中国外交部发言人毛宁上周在回答相关提问时说：“在气候变化问题上，中方的立场是一贯的。（涉及克里访华的）具体问题，请向中方主管部门了解。”
一段时间以来，美国国务卿布林肯、美国财政部长耶伦和商务部长雷蒙多都表达出希望尽快访华愿望，但暂时都未获得进展。
周一在与美国驻华大使伯恩斯举行会面时，中国外长秦刚还表示，美方应端正对华认知，回归理性，扣好中美关系的第一粒纽扣，在两国各自更好发展中彼此成就。不能一方面讲沟通，一方面却不断对中国打压遏制。不能说一套做一套。必须尊重中方的底线红线，停止损害中国的主权、安全、发展利益，尤其要正确处理台湾问题，停止继续掏空一个中国原则，停止支持纵容“台独”分裂势力。
上周，路透社曾报道，美国国会批准透过总统拨款权（PDA）向台湾提供5亿美元武器援助。总统拨款权是加速提供安全援助的授权办法。美国援助乌克兰曾采取过此方式，即允许美国总统在紧急情况下，不经国会许可即转移美国库存中的物品和服务。
美国驻华大使伯恩斯周一在推特上表示：“今天，我与国务委员兼外交部长秦刚举行了会晤。我们讨论了美中关系中的挑战，以及稳定关系并扩大高级别沟通的必要性。”
（法新社、路透社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。