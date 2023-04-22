中国外长秦刚本周出访德、法、挪三国

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌周一（5月8日）宣布，应德国外长贝尔博克、法国外长科隆纳、挪威外交大臣维特费尔特邀请，中国国务委员兼外交部长秦刚将于5月8日至12日访问德国、法国、挪威。访问期间，秦刚将分别与三国外长举行会晤。

德国外长贝尔博克今年4月中旬曾前往中国访问。她在访华期间表示，欧盟不久前表明，中国是伙伴、竞争者和体制对手。她说，明确的是，必须去面对这样一个有十多亿人口的崛起中的世界大国，并且是我们最大的贸易伙伴。而且，紧密的交流是必要的，这也符合民众、就业和经济界的利益。“但也很明确，我们在一些领域中对中国有依赖性，是不健康的依赖。”

贝尔博克说，这不意味着“脱钩”，而是降低风险，并且明确地知道经济上的依赖可能带来风险。贝尔博克说，因此，经济安全将是对华战略的一个中心议题。

就台湾问题，贝尔博克表态称，对德国政府而言，具有决定性的是，“那里不应出现军事冲突”。目标是冲突降级以及维护和平稳定。这意味着“不应单方面改变现状，更不能是使用军事武力”。

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

中国外交部警告欧盟 勿对中国企业实施制裁

据英国《金融时报》报道，布鲁塞尔将首次提议对涉嫌支持俄罗斯作战的中国公司实施制裁。该报援引制裁名单副本指出，共有7家中国企业因向俄罗斯军工业出售可用于武器生产的设备而入列。欧盟成员国本週将讨论这项新制裁的具体措施，但要实际执行，还须得到27个成员国的一致同意。

中国外交部发言人汪文斌对此回应表示，“如果有关报道属实的话，欧方行径将严重破坏中欧互信与合作，加剧世界分裂和对抗，十分危险”。他强调说，中方敦促欧方不要走上错误道路，否则中方必将坚定维护自身合理合法权益。

秦刚会见伯恩斯

中国外交部部长秦刚周一会见了美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）。秦刚在会见时说：“去年11月，习近平主席同拜登总统在巴厘岛成功会晤并达成重要共识。但此后美方一系列错误言行破坏了中美关系来之不易的积极势头，双方商定的对话与合作议程受到干扰，两国关系再遇寒冰。”

他表示：“当务之急是稳定中美关系、避免螺旋式下滑，防止中美之间出现意外，这应该是中美之间最基本的共识，也是国与国、特别是两个大国相处必须要守住的底线。”

上周，美国驻华大使伯恩斯在华盛顿智库史汀生中心（Stimson Center）举行的一次在线活动中表示，美国与中国的关系仍然复杂且充满竞争，但华盛顿并不寻求与北京发生冲突，并相信更多的对话将具有建设性。他强调，美国的大门是敞开的，但下一步的两国关系改善，取决于北京的态度。

今年2月，美军击落了一枚来自中国的疑似间谍气球之后，美中关系的进展也偏离了轨道，此事更导致美国国务卿布林肯取消了原定的北京之行。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



上周布林肯对《华盛顿邮报》表示，（美中）在各个层面重新建立正常的沟通渠道十分重要。路透社分析指出，这似乎显示出布林肯有希望访问北京。

下个月2日至4日“香格里拉对话”将在新加坡举办。彭博社引述不具名消息人士称，五角大厦正尝试安排美国国防部部长奥斯汀和中国国防部部长李尚福在“香格里拉对话”期间举行会谈。这一尝试发生在拜登政府试图与中方重启军事接触、但被后者多次拒接电话之际。

2018年9月20日，美国国务院宣布，因牵涉与俄罗斯主要武器出口商俄罗斯国防产品出口公司的“重大交易”，将依据2017年8月签署生效的“以制裁反制美国敌人法案”立即对时任中共中央军委装备发展部及部长李尚福实施制裁。

今年3月，李尚福被任命为国防部部长。

如果“香格里拉对话”期间的会谈成行，这将是今年2月气球事件后，中美防长首次举行面对面会晤。

上周，美国总统气候问题特使克里向路透社透露，中方已“邀请他近期访华”，就避免全球气候变化危机举行会谈。他表示拜登总统已经批准了这场会面，但具体时间尚不确定。

不过中国官方并未证实这一消息。中国外交部发言人毛宁上周在回答相关提问时说：“在气候变化问题上，中方的立场是一贯的。（涉及克里访华的）具体问题，请向中方主管部门了解。”

一段时间以来，美国国务卿布林肯、美国财政部长耶伦和商务部长雷蒙多都表达出希望尽快访华愿望，但暂时都未获得进展。

周一在与美国驻华大使伯恩斯举行会面时，中国外长秦刚还表示，美方应端正对华认知，回归理性，扣好中美关系的第一粒纽扣，在两国各自更好发展中彼此成就。不能一方面讲沟通，一方面却不断对中国打压遏制。不能说一套做一套。必须尊重中方的底线红线，停止损害中国的主权、安全、发展利益，尤其要正确处理台湾问题，停止继续掏空一个中国原则，停止支持纵容“台独”分裂势力。

北京将如何解决台湾问题

上周，路透社曾报道，美国国会批准透过总统拨款权（PDA）向台湾提供5亿美元武器援助。总统拨款权是加速提供安全援助的授权办法。美国援助乌克兰曾采取过此方式，即允许美国总统在紧急情况下，不经国会许可即转移美国库存中的物品和服务。

美国驻华大使伯恩斯周一在推特上表示：“今天，我与国务委员兼外交部长秦刚举行了会晤。我们讨论了美中关系中的挑战，以及稳定关系并扩大高级别沟通的必要性。”

（法新社、路透社）

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