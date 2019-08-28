中国外长王毅即将访问朝鲜

(德国之声中文网) 就在一周前，朝鲜刚刚进行了一次导弹试射。据平壤方面公布的消息称，此次测试的是一个新的"超大型多管火箭发射系统"。据朝鲜官方媒体的报道，国家领导人金正恩亲自指导试验并对该导弹系统的研发人员表示赞赏。

在导弹频频上天的同时，朝鲜半岛无核化谈判进程却陷于停顿。两个月前，在特朗普的突然倡议下，两国领导人出人意料地在朝韩边境朝鲜一侧进行了会面。早在去年6月举行的第一次美朝峰会上，朝鲜便原则上同意举行"无核化"谈判，但是接下来谈判陷入僵局。

中国方面则希望，无核化谈判能够继续推进，尤其是朝鲜与美国之间的谈判应当取得进展。中国国家主席习近平今年6月访问朝鲜时，已经表达了这一立场。

中国外交部发言人耿爽周五(8月30日)对外界表示，外长王毅9月2日到4日在朝鲜期间，主要将与朝鲜外相李勇浩展开会谈。耿爽强调，此次访问是"中朝双方落实两党两国最高领导人共识、推动双边关系发展的重要后续行动"。当前朝鲜半岛局势总体来说"处在缓和态势，政治解决半岛问题也仍在轨道上"，中方愿意"继续为实现半岛无核化和东北亚地区长治久安发挥建设性作用。"

文山/苗子/(路透社)