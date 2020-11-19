中国外长王毅下周出访日韩

（德国之声中文网）中国外交部周五宣布，应日本外务大臣茂木敏充及韩国外交部长官康京和邀请，中国外交部长王毅将于11月24日至27日对日韩进行正式访问。

日本政府周五透露，王毅将在日本进行为期两日的访问，周二（11月24日）预定与茂木敏充以及日本首相菅义伟会晤。这是继今年二月中国中央政治局委员杨洁篪访日以来，首次有中国高层官员访问日本。

茂木敏充表示：“日本和中国之间存在许多引发关注的议题，通过这样一对一的高层级对话来解决问题非常重要。我希望坦率交换我们对区域议题、新冠疫情在全球扩散以及其他国际问题的意见。”

此外，在王毅访日期间，日中可能就恢复双边商务旅行进行讨论，通过建立“商务通道”允许访客在14天的隔离期间从事有限的商务活动。日本已与韩国、新加坡和越南达成了此类协议。

茂木敏充指出，在疫情爆发前，中国人占访日外国游客的多数，他希望能与中方协商如何在执行防疫的同时恢复旅游。茂木表示，由于目前仍集中力量抗疫，两国尚未考虑重新安排中国国家主席习近平访日的事宜。习近平原定于今年四月访日，但因新冠疫情行程被推迟。

中日关系曾因主权纠纷以及二战历史陷入紧绷。但近年来随着中美贸易纠纷越演越烈，中日关系出现和缓迹象。日本作为美国的主要盟友，将中国视为重要贸易伙伴，同时面临着如何平衡关系的挑战。

中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上表示:“ 当前中日关系持续平稳发展。中方愿与日方共同努力，通过此访落实领导人重要共识，深化高层战略沟通，深化抗疫和复工复产合作，加强国际地区事务协调，推动中日关系健康稳定向前发展。”

中国不断扩大区域影响力，引起其他国家日益担忧。澳大利亚首相莫里森本周访日时与菅义伟就深化双边军事合作达成协议，旨在推动印太地区的和平稳定。美联社指出，日本、澳洲、美国及印度正试图联合东南亚各国及其他国家打造“亚洲北约”制衡中国。

日本官房长官加藤胜信周五对记者表示，“自由和开放的印太”的理念并不针对特定国家，“我们计划通过与任何认同这个愿景的国家合作以达成目标”。

离开日本后，王毅将前往韩国访问。韩国外交部表示，王毅将于周三抵达韩国进行三日的访问，其间将同韩国外交部长康京和会面。

韩联社引述韩国外交部报道，双方将就加强联防联控、高层交流等双边关系发展，以及朝鲜半岛和地区局势等国际问题深入交换意见。预计王毅还将会晤青瓦台官员，讨论习近平访韩事宜以及拜登政府上任带来的局势改变。

康京和上周对国会表示，韩国和中国尚未讨论习近平的确切访问日期，但目前正就疫情趋稳后促成习近平访韩进行协商。

自新冠疫情在中国爆发以来，王毅是继杨洁篪外第二名访韩的高层中国官员。韩国在今年七月也曾派遣高层级外交官前往中国进行经济对话。自2017年美国在韩国部署萨德反导弹系统后，中韩之间一直存在分歧。

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