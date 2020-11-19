 中国外长王毅下周出访日韩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2020

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时政风云

中国外长王毅下周出访日韩

中国外交部长王毅下周将展开对日本及韩国的访问。王毅在访日期间拟与日本新首相菅义伟会晤，并与日本外务大臣就区域议题、新冠疫情及恢复商务旅行等议题进行讨论。

China PK französischer Außenminister Jean-Marc Ayrault und Wang Yi in Beijing

（德国之声中文网）中国外交部周五宣布，应日本外务大臣茂木敏充及韩国外交部长官康京和邀请，中国外交部长王毅将于11月24日至27日对日韩进行正式访问。

日本政府周五透露，王毅将在日本进行为期两日的访问，周二（11月24日）预定与茂木敏充以及日本首相菅义伟会晤。这是继今年二月中国中央政治局委员杨洁篪访日以来，首次有中国高层官员访问日本。

茂木敏充表示：“日本和中国之间存在许多引发关注的议题，通过这样一对一的高层级对话来解决问题非常重要。我希望坦率交换我们对区域议题、新冠疫情在全球扩散以及其他国际问题的意见。”

此外，在王毅访日期间，日中可能就恢复双边商务旅行进行讨论，通过建立“商务通道”允许访客在14天的隔离期间从事有限的商务活动。日本已与韩国、新加坡和越南达成了此类协议。

茂木敏充指出，在疫情爆发前，中国人占访日外国游客的多数，他希望能与中方协商如何在执行防疫的同时恢复旅游。茂木表示，由于目前仍集中力量抗疫，两国尚未考虑重新安排中国国家主席习近平访日的事宜。习近平原定于今年四月访日，但因新冠疫情行程被推迟。

中日关系曾因主权纠纷以及二战历史陷入紧绷。但近年来随着中美贸易纠纷越演越烈，中日关系出现和缓迹象。日本作为美国的主要盟友，将中国视为重要贸易伙伴，同时面临着如何平衡关系的挑战。

中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上表示:“ 当前中日关系持续平稳发展。中方愿与日方共同努力，通过此访落实领导人重要共识，深化高层战略沟通，深化抗疫和复工复产合作，加强国际地区事务协调，推动中日关系健康稳定向前发展。”

Japan Morrison und Suga

澳大利亚总理莫里森与日相菅义伟11月17日就《互惠准入协定》达成一致

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日本官房长官加藤胜信周五对记者表示，“自由和开放的印太”的理念并不针对特定国家，“我们计划通过与任何认同这个愿景的国家合作以达成目标”。

离开日本后，王毅将前往韩国访问。韩国外交部表示，王毅将于周三抵达韩国进行三日的访问，其间将同韩国外交部长康京和会面。

韩联社引述韩国外交部报道，双方将就加强联防联控、高层交流等双边关系发展，以及朝鲜半岛和地区局势等国际问题深入交换意见。预计王毅还将会晤青瓦台官员，讨论习近平访韩事宜以及拜登政府上任带来的局势改变。

康京和上周对国会表示，韩国和中国尚未讨论习近平的确切访问日期，但目前正就疫情趋稳后促成习近平访韩进行协商。

自新冠疫情在中国爆发以来，王毅是继杨洁篪外第二名访韩的高层中国官员。韩国在今年七月也曾派遣高层级外交官前往中国进行经济对话。自2017年美国在韩国部署萨德反导弹系统后，中韩之间一直存在分歧。

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