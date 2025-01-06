中国外长新年首访非洲 西方在非洲的影响力正在减弱

中国外交部长王毅于周日（1月5日）开始新年之后的外交首访——非洲之行。中国外长新年首访选取非洲国家的这一传统已经延续了35年。路透社指出，在欧洲影响力减弱和美国政治摇摆之际，北京正在资源丰富的非洲大陆悄悄推进本已相当可观的影响力。

（德国之声中文网）分析人士指出，尽管全球资本和投资者都在为美国当选总统特朗普重返白宫做准备，乌克兰和中东的战争以及欧洲国内政治让德国和法国部长们忙得不可开交，但中国外交部长王毅出访纳米比亚、刚果（布）、乍得和尼日利亚凸显了中国与非洲合作的政策连续性。

王毅的访问将持续到周六（11日）。

作为世界第二大经济体的中国正在加大对负债累累的非洲大陆的财政支持，并寻求达成更多关键矿产交易，寻找吸收其出口的市场。

中国-全球南方项目(China Global South Project)网站共同创办人埃里克·奥兰德(Eric Olander)表示：“中国外长每年去哪些国家进行访问的决定很少遵循任何外部逻辑。但中国在非洲引起了共鸣，提醒人们中国对非洲大陆的一贯承诺，与美国、英国和欧盟的做法形成鲜明对比。”

中国新任外交部发言人郭嘉昆周一在外交部新闻例会上说，中方始终认为，非洲从来不是“被遗忘的大陆”，而是“活力的源泉”和“发展的热土”。

中非合作关系的光与影 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

随着中国经济放缓，非洲为中国国有基础设施建设公司提供了一条急需的渠道，这些公司在负债累累的地方政府推迟支出的情况下苦苦争取项目。非洲也为中国电动汽车和太阳能电池板提供了市场，而美国和欧盟认为中国在这些领域产能过剩。

非洲在联合国拥有50多张选票，这也有助于推动北京重塑多边机构和重新解释全球规范的努力，使其更符合其利益，特别是在人权等问题上。

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睿纳新国际咨询公司（Development Reimagined）创办人芮婉洁（Hannah Ryder）说：“中国已成为非洲政策的核心，既是行动者，也是灵感来源。”

争夺非盟委员会主席职位的几名候选人在2月份选举前大谈北京改善非洲制造业能力以及中国在大众教育方面取得的成就。

王毅将访问的刚果共和国接任中非合作论坛（FOCAC）非方共同主席国，该论坛为中非关系制定了议程。这也表明中国致力于落实去年峰会的成果。去年，中国承诺在未来三年向非洲提供510亿美元的财政支持。

非洲在中国之手？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

分析人士称，北京也开始在地区安全问题上展现自己的存在感，这在一定程度上解释了为什么王毅将访问乍得。

上个月，法国开始从乍得撤军。此前该国政府意外终止了一项防务合作协议，该协议使法国成为该地区打击伊斯兰武装分子的重要西方盟友。

中国-全球南方项目网站共同创办人奥兰德说：“中国一直是撒哈拉和西非地区新建军政府可靠而稳定的合作伙伴。”

他说：“对于认为西方在该地区的影响力正在减弱的法国和美国来说，中国的存在被视为‘有争议的’，但从非洲的角度来看，情况则截然相反。”

（路透社）

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