中国外长两会记者会谈中国外交政策和对外关系

（德国之声中文网）7日下午举行的这场记者会持续了约1小时40分钟。中国国务委员兼外交部长王毅总共回答了27个问题。

中美关系

美国全国广播公司记者提问说，为了稳定中美关系，中国在涉及南海、台湾、新疆、香港和西藏等议题上是否有可能作出让步？

王毅回答说："不干涉别国内政，是《联合国宪章》的明确规定，是国际关系的基本准则，包括中美在内，各国都应切实遵守。……长期以来，美国动辄打着所谓民主、人权旗号肆意干涉别国内政，在世界上制造了诸多麻烦，甚至成为动荡战乱的根源。美方应早日意识到这一点，否则这个世界仍将不得安宁。"

他说："作为世界前两大经济体，中美之间在利益交融中出现竞争并不奇怪，关键是要在公平公正基础上良性竞争，既提升自我，又照亮对方，而不是相互攻击、零和博弈。更重要的是，无论从两国还是世界人民的共同利益出发，合作，都应当成为中美双方追求的主要目标。中美可以合作、需要合作的清单就放在我们面前，包括抗击疫情、经济复苏、气候变化等等，我们愿本着开放态度与美方探讨和深化合作。希望美方与中方相向而行，尽快解除迄今对中美合作设置的各种不合理限制，更不要再人为制造出新的障碍。"

王毅表示，上个月中国农历除夕当天，习近平主席应约同拜登总统通了电话。两国元首就中美关系深入交换意见，为两国关系重回正轨明确了努力方向。我们愿与美方一道，全面落实这次重要通话的成果，共同推动中美关系"辞旧迎新"，实现健康稳定发展。

新疆问题

王毅在记者会上表示，所谓新疆地区存在"种族灭绝"的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。

他说："一些西方政客宁愿相信几个人编造的谎言，却不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声；宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿正视新疆地区发展进步的基本事实。这只能证明，他们并不在乎什么是真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆地区安全稳定，阻碍中国发展壮大。"

他还说："我们欢迎更多各国人士到新疆去参观访问。眼见为实，谣言终将不攻自破。"

"爱国者治港"

就中国全国人大将审议有关完善香港选举制度的决定议案，落实"爱国者治港"的决定王毅在记者会上表示，完善香港特区选举制度，落实"爱国者治港"，既是推进"一国两制"事业、保持香港长治久安的实际需要，也是宪法赋予全国人大的权力和责任，完全合宪合法，正当合理。他说："放眼世界，无论在哪个国家，效忠自己的祖国都是公职人员以及竞选公职的人必须遵守的基本政治伦理。"他强调说："在香港也一样。香港是中国的特别行政区，是中华人民共和国的一部分。如果不爱国，谈何爱港。爱港和爱国是完全一致的。"

王毅说，香港在殖民统治时期，没有任何民主可言。回归24年来，没有谁比中央政府更关心香港民主的发展，更希望香港保持繁荣稳定。香港由乱变治，完全符合各方利益，也将为维护香港居民的各项权利和外国投资者的合法利益提供更坚实的保障。我们有决心继续坚持"一国两制"、"港人治港"、高度自治，也有信心让香港的明天越来越好。

台湾问题

香港凤凰卫视记者提问，美国前总统特朗普执政时期，美国政府解除美台交往限制，也有智库将中美在台湾议题爆发危机列为全球最高潜在冲突，中方如何看待美国的对台政策。王毅表示想强调三点：

"首先，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是历史和法理事实，也是国际社会的普遍共识"。

"第二，海峡两岸必须统一，也必然统一，这是大势所趋，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变。中国政府维护国家主权和领土完整的决心坚定不移，我们有能力挫败任何形式的'台独'分裂行径"。

"第三，一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间。我们敦促美国新一届政府充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，彻底改变上届政府'越线'、'玩火'的危险做法，慎重和妥善处理涉台问题"。

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中欧关系

法新社记者询问，中方是否对美欧关系走近感到担忧？中方是否想要分离美欧关系？

王毅回答说："中欧之间有着广泛共同利益，合作共赢是双方关系的主基调；中欧两大文明可以对话交流，我们不是制度性对手；中欧独立自主开展合作，就能办成很多大事。中方将会继续支持欧洲一体化进程，支持欧盟的团结自强，支持欧盟在国际事务中发挥更大作用。"

他说："中欧代表着多极世界两支重要力量。双方关系是平等、开放的，不针对第三方，也不受制于第三方。同时，中方乐见欧盟不断增强战略自主，秉持多边主义理念，致力于大国协调合作。"

中日关系

日本共同社记者提问说，中国《海警法》出台后，日本国内提升了对中国的戒备感。这名记者问王毅部长对此有何评价？

王毅回答说，近年来，中日两国领导人就双方"互为合作伙伴、互不构成威胁"达成重要共识，两国人民在抗疫合作中谱写了"山川异域、风月同天"的佳话，两国贸易投资合作克服疫情影响逆势增长，这些积极进展表明，中日关系的改善发展符合两国人民的利益，有利于地区的和平稳定，来之不易，值得珍惜。

他说："中日关系要走向成熟稳定，需要保持定力，不受一时一事的影响。……通过友好协商处理海上争议，不使用武力或以武力相威胁，这是中国政府的一贯立场，也是中方同周边邻国之间的长期共识。对于中日交往中出现的任何问题，双方都可以通过对话沟通增进了解，建立互信。希望日本社会能真正树立起客观理性的对华认知，真正打牢有利于中日关系行稳致远的民意基础。"

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"新时代的斯诺"

中国日报记者提问说，中国一些网友认为"一些西方媒体惯于对中国进行选择性报道"。这名记者问王毅认为今天的外国记者中是否还能产生"斯诺"？

王毅在回答时先感谢外国媒体朋友的辛勤工作。他说："媒体是各国沟通了解的重要桥梁。去年新冠肺炎疫情发生以来，很多外国媒体朋友坚守岗位，克服困难，持续向世界讲述中国人民抗疫故事。"

接着他表示，80多年前，斯诺和斯特朗、史沫特莱等一批外国记者来到中国陕北延安，将自己的所见所闻所思所想忠实介绍给了世界。斯诺并不是共产主义者，但他看待中国共产党时，不带意识形态偏见，始终坚守客观真实，始终追求公正良知。"他所展现的职业精神和道德操守让人敬佩，他为增进中美人民的相互了解倾注了毕生心血，中国人民至今仍然怀念他"。

王毅说："我希望外国媒体记者将焦距对准中国时，既不要用'美颜相机'，也不要用'灰黑滤镜'。只要真实、客观、公正，你们的报道就会丰富精彩，就能经得起历史的检验。中国希望并欢迎更多外国媒体记者成为'新时代的斯诺'。"

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