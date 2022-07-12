中国外贸顺差激增 释放了怎样的信号？

（德国之声中文网）由于上海走出封城状态、掣肘商品流通的抗疫管制放松，中国6月外贸数字回升，其中，出口增长加速，贸易顺差飙升。中国海关总署本周三（7月13日）公布的数据显示，6月的出口额比去年同期增长17.9%。
国际评级公司穆迪的一位市场分析专家对法新社表示：鉴于在上海的企业6月份走出了停摆状态，恢复了运营，大量积压商品进入了流通市场。
不过，根据中国海关提供的数据，上个月，中国外贸进口仅增1%，远低于彭博社对分析师调查中得到的4%的预估值，显示中国国内需求疲软。
美联社报道称，进口需求疲软反映出中国建筑业不景气。该行业是海外铁矿石等原材料的主要客户。北京当局收紧借贷措施，重创了庞大的房地产业。
在出口大幅增加、进口增速低于预期的背景下，中国外贸顺差同比扩大了90%。
对美欧出口增加 对俄进口增加
尽管因为发生贸易战，关税增加，上月中国对美出口同比仍大幅增长19.3%，达到560亿美元，从美进口额增1.7%，为146亿美元。这样，在政策不稳定背景下的美中贸易中，中国贸易顺差比一年前扩大了26%，达到414亿美元。而中国多年巨额出超正是刺激美国前总统特朗普发起贸易战并提高进口税的一大因素。
根据中国海关周三公布的数据，该国对欧盟的出口同比增17.1%，达到505亿美元，从欧盟的进口增长9.7%，为250亿美元，贸易顺差扩大65%，达到254亿美元。
从俄罗斯的进口（以石油和天然气为主），同比增56%，达到97亿美元；对俄出口降17%，为50亿美元。
中国购买俄罗斯能源数量不断增加，令华盛顿及其盟友不快。美国为首的西方阵营正对俄实施严厉贸易、金融制裁，以惩罚普京政府入侵乌克兰。
北京在俄罗斯入侵乌克兰前夕曾表态称，中俄友谊“无上限”。在战争爆发后，中国表示反对对俄制裁，但因担心失去进入西方市场和全球银行系统的机会，回避直接声援普京。
专家：“停摆”会有滞后冲击
中国外贸近期受到了全球需求疲软和严厉抗疫措施的影响。在3月底起的数周里，拥有世界最大港口的上海和其它工业中心进入停摆状态。严厉的防疫措施虽然有助于保持较低染疫率，但严重搅扰了制造业和贸易。
上海港称，目前已恢复正常运营。根据海关总署的数据：今年上半年，中国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%。与此同时，经济学家们警告说，中国的贸易伙伴仍会在未来数月受到“停摆”带来的滞后冲击。
英国著名资本经济运营商凯投宏观（Capital Economics）在一份报告中指出，随着航运瓶颈缓解，中国的出口强劲反弹。“但我们认为，这可能会是中国在疫情背景下出口繁荣的最后一幕，因为随着需求降温，航运量会回落。 ”
据美联社报道，已有经济学家将中国今年的经济增长预期值降至2%，远低于中国当局5.5%的目标。 中国政府目前试图通过向企业退税、放宽信贷措施、增加公共工程建设投资支撑经济增长。
(美联社，法新社)
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
经济增速放缓
根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。
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新冠康复者求职被歧视
近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”
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年轻人失业率创新高
根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。
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民众出行不便
在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。
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封城期间看病难、吃饭难
上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。
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防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红”
中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。
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社会管控进一步加剧
在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。