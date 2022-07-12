中国外贸顺差激增 释放了怎样的信号？

（德国之声中文网）由于上海走出封城状态、掣肘商品流通的抗疫管制放松，中国6月外贸数字回升，其中，出口增长加速，贸易顺差飙升。中国海关总署本周三（7月13日）公布的数据显示，6月的出口额比去年同期增长17.9%。

国际评级公司穆迪的一位市场分析专家对法新社表示：鉴于在上海的企业6月份走出了停摆状态，恢复了运营，大量积压商品进入了流通市场。

不过，根据中国海关提供的数据，上个月，中国外贸进口仅增1%，远低于彭博社对分析师调查中得到的4%的预估值，显示中国国内需求疲软。

美联社报道称，进口需求疲软反映出中国建筑业不景气。该行业是海外铁矿石等原材料的主要客户。北京当局收紧借贷措施，重创了庞大的房地产业。

在出口大幅增加、进口增速低于预期的背景下，中国外贸顺差同比扩大了90%。

对美欧出口增加 对俄进口增加

尽管因为发生贸易战，关税增加，上月中国对美出口同比仍大幅增长19.3%，达到560亿美元，从美进口额增1.7%，为146亿美元。这样，在政策不稳定背景下的美中贸易中，中国贸易顺差比一年前扩大了26%，达到414亿美元。而中国多年巨额出超正是刺激美国前总统特朗普发起贸易战并提高进口税的一大因素。

根据中国海关周三公布的数据，该国对欧盟的出口同比增17.1%，达到505亿美元，从欧盟的进口增长9.7%，为250亿美元，贸易顺差扩大65%，达到254亿美元。

从俄罗斯的进口（以石油和天然气为主），同比增56%，达到97亿美元；对俄出口降17%，为50亿美元。

中国购买俄罗斯能源数量不断增加，令华盛顿及其盟友不快。美国为首的西方阵营正对俄实施严厉贸易、金融制裁，以惩罚普京政府入侵乌克兰。

北京在俄罗斯入侵乌克兰前夕曾表态称，中俄友谊“无上限”。在战争爆发后，中国表示反对对俄制裁，但因担心失去进入西方市场和全球银行系统的机会，回避直接声援普京。

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专家：“停摆”会有滞后冲击

中国外贸近期受到了全球需求疲软和严厉抗疫措施的影响。在3月底起的数周里，拥有世界最大港口的上海和其它工业中心进入停摆状态。严厉的防疫措施虽然有助于保持较低染疫率，但严重搅扰了制造业和贸易。

上海港称，目前已恢复正常运营。根据海关总署的数据：今年上半年，中国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%。与此同时，经济学家们警告说，中国的贸易伙伴仍会在未来数月受到“停摆”带来的滞后冲击。

英国著名资本经济运营商凯投宏观（Capital Economics）在一份报告中指出，随着航运瓶颈缓解，中国的出口强劲反弹。“但我们认为，这可能会是中国在疫情背景下出口繁荣的最后一幕，因为随着需求降温，航运量会回落。 ”

据美联社报道，已有经济学家将中国今年的经济增长预期值降至2%，远低于中国当局5.5%的目标。 中国政府目前试图通过向企业退税、放宽信贷措施、增加公共工程建设投资支撑经济增长。

(美联社，法新社)

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