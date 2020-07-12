 中国外贸回升 | 经济纵横 | DW | 14.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国外贸回升

据中国海关总署公布的统计数据，6月份，在多个工业发达国家逐步取消新冠限制、经济重启的背景下，作为全球第二大经济体的中国，外贸同比出现增长。

Asien Container-Schiff Handel Wirtschaft (picture-alliance/dpa/McPhoto)

上海进出口港口资料图片

DW.COM

中国在疫情全球大流行下除了遭到问责指控，经济也陷入低点。李克强避而不谈确切的经济增长数字是史无前例的举措，凸显中国经济当前的不确定性。 (22.05.2020)

中国出现的新一轮疫情会不会让刚刚成功起步的经济复苏功亏一篑？会不会再度威胁到在华外企？在华欧盟商会表示，北京的疫情应不会影响到中国经济的整体恢复。 (19.06.2020)

（德国之声中文网）中国出口业呈上升趋势。据该国海关总署周二（7月14日）发布的消息，上月，中国外贸出口与去年同期相比增长了0.5%。此前，专家们的预期值是负增长1.5%。今年5月，出口回落3.3%。

这样，继首季下降6.8%后，中国经济已然复苏。不过，鉴于全球新冠染疫人数继续上升、众多国家依旧实施限制，形势依然严峻。此外，专家们指出，中美关系的恶化、全球需求的减少，非常可能长期累及外贸。

中国海关总署周二发表的数据显示，上月，中国进口今年首次出现增长，幅度为2.7%。分析家们此前曾预期会下降10%。今年5月，中国进口锐减16.7%。

为应对新冠疫情，北京政府出台了一项广泛的景气刺激计划，以支持国内需求。6月份，尤其是原材料进口增长显著。其中，铁矿石出现33个月以来最大增幅。原油进口亦明显上升。受疫情影响一度出现两位数萎缩后，从美国的进口大幅回升，幅度达11.3%。

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    德国总理在武汉

    2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    少有的情况

    一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    跟不上病毒

    不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    零售商和餐饮业

    肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没时间看球

    和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    汽车生产商尤其受威胁

    汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没人躲得过

    在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    本田倍加小心

    日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    缺补给

    疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    中国人足不出户

    在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    有备无患

    在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。


 
 
凝炼/苗子（德新社）
 

相关内容

Symbolbild Luxus

奢饰品行业遭疫情重创 名牌在中国直播拓展商机 12.07.2020

新冠疫情爆发后，因为中国消费者不再能出国旅行扫货、代购网络也一度停滞，奢饰品销售受到了巨大的影响。一些高大上的品牌不再“高冷”，开始进驻天猫开网店或是通过直播卖货，吸引中国的消费者。

Singapur Premierminister Lee Hsien Loong

狮城大选中的“变”与“不变” 11.07.2020

这是一场毫无悬念的选举：新加坡执政党以压倒性的优势赢得了本次大选，自1965年独立以来，新加坡历次选举都是这样的结果。不过本次选举也出现了一些不同寻常的新现象。

China Hausbauer in Nantong

德语媒体：新冠疫情阻挡不了中国人在海外置业的热情 09.07.2020

“中国刚一复工复产，中国人就又重新开始在海外寻找房源。”《法兰克福汇报》关注到中国人在海外寻求安全投资的兴趣完全没有受到新冠疫情的影响。《南德意志报》面对港版国安法的通过，德国不能“人为刀俎，我为鱼肉”。  

广告
Tübinger Impfstoff-Studie (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

研究报告：新冠疫苗或无长期效用

德国国内首批新冠肺炎康复者的血液测试结果显示，血液中抗体数量下降。这意味着，当事人不久后仍可能染疫。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  