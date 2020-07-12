（德国之声中文网）中国出口业呈上升趋势。据该国海关总署周二（7月14日）发布的消息，上月，中国外贸出口与去年同期相比增长了0.5%。此前，专家们的预期值是负增长1.5%。今年5月，出口回落3.3%。

这样，继首季下降6.8%后，中国经济已然复苏。不过，鉴于全球新冠染疫人数继续上升、众多国家依旧实施限制，形势依然严峻。此外，专家们指出，中美关系的恶化、全球需求的减少，非常可能长期累及外贸。

中国海关总署周二发表的数据显示，上月，中国进口今年首次出现增长，幅度为2.7%。分析家们此前曾预期会下降10%。今年5月，中国进口锐减16.7%。

为应对新冠疫情，北京政府出台了一项广泛的景气刺激计划，以支持国内需求。6月份，尤其是原材料进口增长显著。其中，铁矿石出现33个月以来最大增幅。原油进口亦明显上升。受疫情影响一度出现两位数萎缩后，从美国的进口大幅回升，幅度达11.3%。

新冠病毒：哪些行业已经受创 德国总理在武汉 2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 少有的情况 一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

新冠病毒：哪些行业已经受创 跟不上病毒 不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 零售商和餐饮业 肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没时间看球 和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

新冠病毒：哪些行业已经受创 汽车生产商尤其受威胁 汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没人躲得过 在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

新冠病毒：哪些行业已经受创 本田倍加小心 日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

新冠病毒：哪些行业已经受创 缺补给 疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

新冠病毒：哪些行业已经受创 中国人足不出户 在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

新冠病毒：哪些行业已经受创 有备无患 在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。







凝炼/苗子（德新社）

