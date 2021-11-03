中国外贸保持强劲 10月顺差创纪录

（德国之声中文网）中国海关总署11月7日发布的数据显示，今年10月，中国进出口总值3.34万亿元，同比增长17.8%，环比下降5.6%，比2019年同期增长23%。今年前10个月，中国进出口总值为31.67万亿元人民币，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。其中，出口17.49万亿元，同比增长22.5%；进口14.18万亿元，同比增长21.8%；贸易顺差3.31万亿元，同比增加25.5%。

四大贸易伙伴

数据还显示，前10个月，东盟为中国第一大贸易伙伴，贸易总值4.55万亿元人民币，增长20.4%，占中国外贸总值的14.4%；其中，对东盟出口2.5万亿元，增长19.1%；自东盟进口2.05万亿元，增长22.2%；对东盟贸易顺差4485.1亿元，增加6.6%。欧盟为中国第二大贸易伙伴，贸易总值为4.34万亿元，增长20.4%，占13.7%。其中，对欧盟出口2.69万亿元，增长23.4%；自欧盟进口1.65万亿元，增长15.8%；对欧盟贸易顺差1.04万亿元，增加38%。美国为第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.95万亿元，增长23.4%，占12.5%。其中，对美国出口3.01万亿元，增长21.8%；自美国进口9367.4亿元，增长28.9%；对美贸易顺差2.08万亿元，增加18.9%。日本为第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.98万亿元，增长10.8%，占6.3%。其中，对日本出口8808.7亿元，增长9%；自日本进口1.1万亿元，增长12.3%；对日贸易逆差2203.7亿元，增加28.2%。

出口超预期

美国《华尔街日报》报道称，中国10月份出口按美元计价同比增长27.1%至3002.2亿美元。超过了市场预期的22.6%的增幅，表明全球对中国商品的需求依然强劲。彭博社报道称，这是中国出口连续第13个月实现双位数增长。中国海关数据显示，机电产品占今年中国出口额的近60%。服装和塑料制品等劳动密集型产品占18%。

能源进口量价齐升

从进口来看，中国10月份进口同比增速为20.6%，低于经济学家26.2%的预期。新加坡《联合早报》报道，在能源短缺之际，中国对煤、天然气进口量价齐升。前10个月，中国进口煤2.57亿吨，增加1.9%，进口均价每吨621.2元，上涨27.1%；天然气9907.4万吨，增加22.3%，进口均价每吨2584.4元，上涨11.2%。

10月份贸易顺差创纪录

《华尔街日报》称，中国10月份贸易顺差按美元计高达845.4亿美元，同比增加47.5%，创下有历史记录以来的新高。美联社报道称，中国10月份对美国的顺差略有下降，为407亿美元，而9月份为420亿美元。中国与欧盟的顺差10月份为259亿美元。

四季度GDP增长或放缓

彭博经济研究认为，中国出口的强劲势头将会在未来几个月持续。但随着发达国家经济体继续恢复开放，对中国商品的需求可能会逐步放缓。路透社报道说，"考虑到全球物流及供应链尚未完全修复，分析师们认为短期内延续强劲的中国出口将力挺中国四季度经济，为宏观政策提供空间。不过考虑到近期国内多地疫情再抬头，疫情防控措施对经济活动形成一定影响，他们预计四季度中国GDP（国内生产总值）将放缓，进一步的财政发力和保供稳价将是政策加码的重要内容。"

据中国官方数据，中国前三季度国内生产总值823131亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%。其中第三季度同比增长4.9%，低于第二季度的7.9%。

美联社指出，中国经济受到政府严厉的抗疫措施冲击。这些措施抑制了国内旅游和消费需求。此外，电力短缺影响工厂生产，监管机构打击负债累累的房地产开发商也令房地产市场放缓。

（美联社、路透社、彭博社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。