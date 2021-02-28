中国外贸一枝独秀 同比猛增近三成

（德国之声中文网）由于全球需求强劲，中国今年三月的出口递增了近三分之一。中国海关周二表示，以美元计算的出口额与去年同期相比增加了30.6%。不过，这一指标仍低于专家的预期：路透社采访的经济专家们预计中国三月出口的增幅可以达到35%，而此前二月份的出口增幅曾达到创纪录的154.9%。新冠疫情笼罩下，全球范围内对医疗设备和居家工作所需的电脑产品需求猛增，这为全球出口冠军-中国带来了大笔订单。

而中国进口量的涨幅则高达38.1%, 创下了四年来的最高记录，此前经济学家们的预估值仅为23%。中国良好的市场走势，也令德国经济从中获益。德国对华出口量仅在今年二月就增长了25.7%，出口总额为85亿欧元。德国工业联合会主席鲁斯沃姆（ Siegfried Russwurm）在汉诺威博览会上表示，中国已经成为美国之外又一个至关重要的的经济发展火车头。

华宝信托的经济分析师聂文表示：“境外的强劲需求可能会延续至第二季度，因为全球经济仍处于复苏阶段。” 不过，他同时也表示，随着疫苗接种工作的推进，其他国家的工业企业也将逐步恢复生产，中国出口业是否能继续保持高幅度增长就有待进一步观察了。全球范围内的芯片短缺，有可能会对经济增长造成刹车效应。汽车、电视以及智能手机行业已发出警告称，芯片短缺有可能会造成产量下降，从而在疫情过后消费需求增加之际形成供不应求的局面。



涨价风险

经合组织的一项预估显示，中国作为继美国之后的第二大经济体，今年有望实现7.8%的经济增长。2020年尽管受新冠疫情冲击，但中国仍是经济大国中唯一实现正增长的国家。不过，全球原料市场价格上涨，有可能会减缓中国经济的增速。和记贸易信贷研究中心的孟祥龙（音）表示，因为原料价格上涨，现在就已经有一些商家不再接受订单了。他表示，尤其中小企业受原料价格影响最大：“厂家面临着很大的盈利压力，尽管现在各项数据良好，但厂家实际上已经叫苦不迭了。”

许多分析师认为，新冠疫情在欧盟等地死灰复燃，也会对中国的出口业造成影响。有鉴于此，中国海关总署发言人李魁文认为，今年春季中国对外贸易的增幅会逐渐减缓。防疫措施造成全球商品流通不畅，已经造成一些中国企业供货出现问题。

达扬 / 文木 （ 路透社）

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