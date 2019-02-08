中国外汇储备“三连增”

（德国之声中文网）中国央行周一公布，2019年1月底中国外汇储备为3.0879万亿美元，较2018年12月底的3.0727万亿美元增152亿美元，为连续第三个月增加。国家外管局新闻发言人王春英在新闻稿中称，1月中国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。全球金融市场上，主要非美元货币相对美元汇率上升，金融资产价格有所上涨。受汇率折算和资产价格变化等估值因素影响，外汇储备规模小幅上升。人民币兑美元1月延续去年12月的升值势头，当月涨幅2.39%为一年来最大。

鉴于中美贸易争端仍无缓解迹象，美国对大量中国输美产品征收惩罚性关税的大背景下，中国外汇贮备何以不减反增呢？ 德国商业银行首席经济师克莱姆（Jörg Krämer)认为："中国市场存在着较大的不安情绪，因此出现资金外流，并导致外汇贮备减少的可能性是存在的。但是不应忘记，中国的外汇市场以及资本流通并不是自由的，中国政府会进行干预。因此，外汇储备的数据本身并不能反映出市场的不安情绪。"

中国国家外汇管理局发言人王春英指出，"全球经济增长面临放缓压力，国际环境不稳定、不确定因素较多，但中国经济继续保持总体平稳、稳中有进的态势，国际收支呈现自主平衡格局，为中国外汇储备规模稳定提供了坚实基础。"

一般认为，这位发言人所提到的"不稳定因素"，主要是指中美当前的贸易争端及其结局的不确定性。2018年中美贸易争端激化以来，中国外汇储备累计减少672.37亿美元，降幅为2.2%，而2017年外储则增加了1294.32亿美元。

随着3月1日贸易战"停火截止日"临近，中美两国新一轮贸易谈判于2月11日开始，双方将举行副部长级会议，随后于2月14日至15日在北京举行高层会谈。尽管中美高层的接触在紧锣密鼓中进行，但美国总统特朗普同时却在不断放话施压，全球股市的担忧情绪仍在蔓延。路透社报道称，市场人士对中美双方能否达成协议并不乐观。克莱姆也对德国之声表示："中美贸易谈判的结果很难预计，我个人倾向于'折中方案'。中国方面不愿意给予外国企业完全平等的权利，因为这意味着放权，而这正是中国政府所不愿意的。但另一方面，美国方面进行妥协的空间也很有限。我个人的印象是，对美国方面来说，这一切并不仅仅是一个关税和经济的问题，美国人是想以贸易手段遏制中国在军事上的崛起。"

克莱姆认为，鉴于中美双方作出妥协的空间都很有限，所以双方在贸易争端上取得"实质性突破"几乎没有可能。但贸易争端全面激化也同样不可能。克莱姆说："首先中国方面不希望全面激化，而特朗普也已经看到，贸易争端对美国经济和股市带来的影响。因此，我认为，中美贸易争端既不会取得重大突破，也不会全面激化，而是会维持现有的状况。"