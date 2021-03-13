中国外交部驻港公署：接种中国疫苗赴华签证程序简化

（德国之声中文网）该公署在周四（3月13日）发表的一份声明中说，简化程序从3月15日开始生效，但是仅适用于已经接种中国生产的新冠肺炎疫苗，并持疫苗接种证明材料的签证申请人。这些申请人在递交申请时不再需要提供核酸检测阴性证明和《过去14天旅行轨迹和健康申报表》。

声明说， "为有序恢复中外人员往来"，该公署做出了这一举措。它没有说明为什么没有将简化程序扩大到接受其他新冠疫苗的申请者。



声明说，已接种非中国疫苗的外国旅客将继续被要求出示核酸检测阴性证明和健康及旅行申报表。



目前尚不清楚该简化程序是否适用于申请香港以外地区签证的外国人。





中国一直在进行疫苗外交，以提高其在亚洲和世界各地的影响力。其中包括在今年的东京奥运会和2022年北京奥运会上向参赛者提供中国制造的疫苗。



不过，中国发展疫苗外交的努力并不顺利，承诺在非洲销售疫苗却鲜有人问津，而欧洲政界人士也警告说，在欧盟药品监管机构批准之前，不要使用中国生产的疫苗。



张平/任琛 （路透社）

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