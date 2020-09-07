中国外交部调整入境规则 长居海外华人仍无法回家

（德国之声中文网）中国外交部在最新发布的公告中指出：根据当前新冠肺炎疫情形势及防控需要，现对2020年3月26日外交部、国家移民管理局联合发布的《关于暂时停止持有效中国签证、居留许可外国人入境的公告》部分措施进行调整。具体调整内容为：自2020年9月28日0时起，允许持有效中国工作类、私人事务类和团聚类居留许可的外国人入境，相关人员无需重新申办签证。如外国人持有的上述三类居留许可于2020年3月28日0时后过期，持有人在来华事由不变的情况下，可凭过期居留许可和有关材料向中国驻外使领馆申办相应签证入境。上述人员需严格遵守中方防疫管理规定。

消息一出，中国官媒《环球时报》的微信公众号以"突发：外国人入境政策重大调整"为题予以报道，燃起了许多持中国签证的海外华人，包括德国华人终于能够回国探亲的希望。鉴于新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延，中国当局决定自2020年3月28日0时起，暂时停止外国人持当前有效来华签证和居留许可入境。中国外交部当时表示："这是中方为应对当前疫情，参考多国做法，不得已采取的临时性措施"

"居留许可"不是"签证"

德国之声记者以个人身份向中国驻杜塞尔多夫领事馆下属的签证中心问询，才得知中国外交部最新的规定只适用于一部分海外华人。签证中心的工作人员强调：相关新规针对的是持有"居留许可"的外国人入境，而"居留许可"并不是"签证"，持有者虽然是外籍人士，但长年居住在中国。最新的规定只是针对这类，比如持有中国Q1家庭团聚签证的外籍人士。然而持有多年多次往返探亲或家庭团聚签证的外国人，目前仍然无法入境中国。

从整体趋势上来看，随着新冠疫情在中国得到有效控制，中国官方正在逐步放松对外国人入境的限制。其实在8月初，中国驻德国大使馆就公布了有关欧洲国家（名单见后）持中国相关有效居留许可（工作类、私人事务类、团聚类居留许可）人员，可向使领馆免费、免邀请函申办来华签证的通知。实质上与中国外交部最新公布的政策调整内容一致。

目前入境中国的几种方式

对于外国人来说，现在能够通过何种方式入境中国呢？据驻杜塞尔多夫签证中心的消息，目前外籍人士可以申请的入境许可包括Q1型家庭团聚签证，入境中国后可在当地户籍部门更换为长期居留许可。另外有一定级别的中国政府机构，比如外事局开具的PU和TE邀请函持有者可以申请进入中国的商务和工作签证。能够证明有特殊原因，比如家人病危的外籍人士也可以例外申请回国签证。除此以外，对于持有长期中国旅游、商务或探亲签证的外籍人士来说，目前还没有入境的其它可能。

出于对等原则，德国也禁止来自中国，持短期或长期签证的人士入境。中国方面推出的例外规则，基本也适用于入境德国。但在欧洲新冠疫情又有所恶化，感染病例重新攀高的背景下，现有的入境规则随时都有可能发生变化。

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