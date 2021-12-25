中国外交部证实收到美国出席北京冬奥会官员签证申请

（德国之声中文网）12月24日香港《南华早报》独家报导，美国政府近期以“支援安全行动”为名义，为美国18位官员出席北京冬奥会向中国提出签证申请。

《南华早报》称，根据两个消息来源和一份文件显示，美国政府最近向中国提交了一份三个月短期签证申请表，名单上有18位将要出席北京冬奥会的官员。已知其中15位在美国国务院工作，1位在国防部工作，大多数人为中低阶官员。 《南华早报》引用的消息来源显示，美国可会能会再次提交另一份包含40名官员的签证申请。

12月6日，白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）在新闻发布会上提出声明：“有鉴于中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为，拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。”她也表示：“我们100%支持美国运动员，但不会为冬奥进行宣传”。

27日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回应“中方是否收到美国官员出席冬奥会的签证申请”的问题时表示：“我可以证实的是，中方已经收到美方有关人员的签证申请。”接着他说：“此前，美方出于政治操弄的目的，在没有收到邀请情况下，自导自演了所谓‘不派外交或官方代表出席北京冬奥会’的闹剧。”

在场有记者问“中方是否将批准相关人士的签证申请？”赵立坚回答说：“对于美方要派由政府官员组成的团队来华，并提出签证申请，中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。”

他还补充道：“我们再次敦促美方践行奥林匹克精神，停止把体育运动政治化，停止任何干扰破坏北京冬奥会的言行。”

（综合报道）

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