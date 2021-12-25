 中国外交部证实收到美国出席北京冬奥会官员签证申请 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2021

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中国外交部证实收到美国出席北京冬奥会官员签证申请

中国外交部发言人周一在例行记者会上证实，“中方已经收到美方有关人员的签证申请”。对于美方官员是否可获得相关签证的提问，这名发言人仅表示，“中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理”。

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（德国之声中文网）12月24日香港《南华早报》独家报导，美国政府近期以“支援安全行动”为名义，为美国18位官员出席北京冬奥会向中国提出签证申请

DW.COM

美国已经宣布对中国举办的冬季奥运会实行外交抵制，原因是持续的“种族灭绝”行为和其它人权侵犯现象。中方此前表示，本来也未邀请美方官员出席，那么这种形式的抗议能起到什么作用，欧盟又面临怎样的难题？

在美国7日宣布外交抵制北京冬奥後，新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。虽然澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。

美国前总统特朗普说中国国家主席习近平是「Killer」(杀手)，但两人「关系很好」。他以美国在1980年代抵制莫斯科奥运为例，指这种做法对美国反而是种伤害。

美英澳加等多国宣布外交抵制北京冬奥会后，德国会不会也加入这个行列？目前德国政府的态度仍不明确。德国新任总理肖尔茨表示“奥运会也是对全球团结做出的一种贡献”。 法国体育部长表示该国不会进行抵制，但这一表态并未得到法国外长的确认。

《南华早报》称，根据两个消息来源和一份文件显示，美国政府最近向中国提交了一份三个月短期签证申请表，名单上有18位将要出席北京冬奥会的官员。已知其中15位在美国国务院工作，1位在国防部工作，大多数人为中低阶官员。 《南华早报》引用的消息来源显示，美国可会能会再次提交另一份包含40名官员的签证申请。

12月6日，白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）在新闻发布会上提出声明：“有鉴于中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为，拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。”她也表示：“我们100%支持美国运动员，但不会为冬奥进行宣传”。

27日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回应“中方是否收到美国官员出席冬奥会的签证申请”的问题时表示：“我可以证实的是，中方已经收到美方有关人员的签证申请。”接着他说：“此前，美方出于政治操弄的目的，在没有收到邀请情况下，自导自演了所谓‘不派外交或官方代表出席北京冬奥会’的闹剧。”

在场有记者问“中方是否将批准相关人士的签证申请？”赵立坚回答说：“对于美方要派由政府官员组成的团队来华，并提出签证申请，中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。”

他还补充道：“我们再次敦促美方践行奥林匹克精神，停止把体育运动政治化，停止任何干扰破坏北京冬奥会的言行。”

（综合报道）

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