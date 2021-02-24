中国外交部：荷兰涉疆动议蓄意污蔑抹黑中国

（德国之声中文网）对此，中国外交部发言人汪文斌在周五（2月26日）的新闻例会上回应说：“我想我告诉你一个事实，这就是1978年以来，新疆的维吾尔族人口已经从555万增加到2018年的1271万，也就是说新疆的维吾尔族人在过去增长了一倍多。仅仅是2010年到2018年的八年当中，新疆的维吾尔族人口增长就达25%，这个数字高于全疆人口增幅，更是新疆汉族人口增幅的10倍还要多。所以我想请你向荷兰的这些支持所谓动议的议员们问问，面对这样一个数字，他们该如何解释？”

汪文斌指出，“荷兰有关涉疆动议罔顾事实与法律常识，对中国蓄意污蔑抹黑，粗暴干预中国内政，中方强烈谴责、坚决反对”。

他说：“事实证明新疆从来就不存在什么‘种族灭绝’，这完全是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧。我要强调的是，新疆事务纯属中国内政，中方捍卫国家主权安全和发展利益的决心坚定不移。我们希望荷兰有关方面秉持客观和公正立场，切实尊重中方的核心利益和重大关切，立即停止错误做法，以实际行动维护双边关系大局。”

中国驻德国大使吴恳接受德国《经济周刊》总编巴茨力（Beat Balzli）和首席记者葛法特（Daniel Goffart）的专访中也谈到新疆问题。在采访中，吴恳表示， 有关中国压迫维族人（的说法）“是蓬佩奥等反华政客散播的谎言”。在记者追问“强迫劳动”和“再教育营”也是捏造的”问题时， 吴恳回答说：“所谓‘强迫劳动’是西方反华势力专为抹黑中国而炮制的标签。在新疆，如同中国其它地区一样，劳动者始终是本着自愿原则与企业签订劳动合同。此外还要看到，上世纪90年代到2016年，新疆曾发生数千起暴恐案件。中方依法予以坚决打击，同时注重加强预防性反恐和去极端化，开展职业技能教育培训等一系列措施。如今上亿人次去新疆旅游，这其中也包括大量外国游客。”

记者又问吴恳“肯定不会反对联合国人权高专访问新疆”，吴恳回答说：“新疆是开放地区，没有什么不能看的。我们欢迎外国人士到新疆去走一走、看一看，了解新疆的真实情况。过去几年，来自100多个国家的1200余名外交官、记者、宗教人士等访问了新疆…… ”他还说， 中方早已向联合国人权高专发出邀请，欢迎她到新疆访问，双方正就此保持沟通。中方也邀请了欧盟及其成员国代表，但至今仍在等待答复。

路透社报道称，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）本周五（2月26日）在联合国人权理事会上表示，中国正在以国家安全和防止新冠疫情措施的名义限制公民的基本权利和政治自由。她说，有关中国新疆地区出现任意拘留和强迫劳动等侵犯人权行为的报告需要进行独立评估。在谈到与北京方面协商访华事宜的问题时， 巴切莱特说：“我相信，通过我们正在进行的对话，我们将为我的访华行程找到双方都能接受的条件。”

中国驻德大使吴恳还在接受《经济周刊》采访时谈到新疆“再教育营”问题。他说，“在这一问题上流传着太多谎言。许多自诩的‘亲历者’其实根本从未到过教培中心”。他说：“新疆的职业技能教育培训中心同法国‘去极端化中心’、美国‘社区矫正’等本质上没有区别，都是预防性反恐和去极端化的有益尝试和积极探索。通过一系列措施，新疆安全形势明显好转，连续4年多来没有发生一起暴恐案件。2019年底，所有参加‘三学一去’培训的学员均已结业，并大都实现了稳定就业。”

除了荷兰，本周一（2月22日），加拿大国会也通过了一项不具约束力的动议，称中国迫害新疆维吾尔人的行为已构成了种族灭绝。这将对加拿大总理特鲁多的政府施加压力，要求他们也公开承认中国在新疆进行种族灭绝。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。