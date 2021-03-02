 中国外交部：美方已驱逐数十名中国记者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2021

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时政风云

中国外交部：美方已驱逐数十名中国记者

在5月11日的中国外交部记者会上，发言人华春莹称，2018年以来，美国方面已经无限期拖延甚至拒签20多名中国记者的签证，还在2020年3月“变相驱逐60名中国驻美记者”。

Die Sprecherin des chinesischen Aussenministeriums Hua

(德国之声中文网) 华春莹的表态是对《纽约时报》引述的一份有关"中国借由疫情增强全球形象"之报告的回应。《纽约时报》称，中国正在对境内的外国媒体记者进行打击，驱逐美国等国记者，从而迫使外国媒体在中国题材报道中越来越依赖中国官方媒体提供的消息。

华春莹对该报道进行了反驳，并指责美国将中国驻美媒体注册为"外国代理人""外国使团"，并将所有中国驻美记者签证停留期削减至不超过90天。华春莹还透露，新华社和人民网驻美国记者去年11月初提交的签证延期申请尚未获批，按照美方规定，他们自2月初起就被迫停止工作，其中新华社记者已被迫于5月1日回国。"还有很多其他中方记者往往是好不容易等来了审批的签证延期，但已经必须立即再申请下一轮的签证申请。所以中国驻美媒体记者在美国处于极大不确定状态，对他们正常的工作甚至生活都带来了很大不确定性，造成了严重负面影响。"

Symbolbild USA China Beziehungen

去年3月，美国将多家中国官方背景媒体列为"外国代理人"，并限制其驻美人数，导致60名中国记者被迫离美。作为反制，中国则宣布驱逐包括《纽约时报》等三家美国大报的驻华记者。

时任美国国务卿蓬佩奥对中方的反制措施表示遗憾，并驳斥称，被美方限制的中国机构并非真正的自由媒体，而是宣传机构，与遭到中方反制的美国自由媒体存在本质上的不同。

DW.COM

俄罗斯即将展开大规模新冠疫苗接种。而德国之声驻俄罗斯记者Sergey Satanovskiy日前志愿参与了“卫星V”疫苗的试验并记录了自己的亲身体验。

无国界记者组织20日发布2021年世界新闻自由指数，中国仍维持全球第177名，而亚洲地区不少国家也因政府加大打压新闻自由的力道，导致排名下滑。

驻华外国记者协会本周一（3月1日）发布报告指出，中国去年通过防疫措施以及恫吓和签证限制等手段给外国记者套上紧箍咒，导致新闻自由急剧恶化。外国记者及其中国同事被跟踪、驱逐、逮捕的事件不断发生。

今年3月，美国记者张彦被北京当局取消记者签证，被迫离开中国。时隔数月，他在《纽约时报》发表评论文章，对两国政治角力使得媒体成为牺牲品而扼腕叹息，他担心未来西方媒体深入报道中国敏感话题的能力被削弱，中美两国也将进入“盲目对抗”的零和游戏。

在5月11日的记者会上，华春莹也提及了这类观点。她反驳说，"各国体制不同，媒体如何运营自然会有所不同。评价一个媒体的专业性，最重要的是看它能否恪守新闻职业操守，能否客观公正报道。""新华社同其他国家新闻机构的合作，同美联社、路透社、法新社、共同社跟世界各国新闻机构合作没什么不同。不能因为新华社属于中国这个社会主义国家，就否定新华社等中国媒体应有的新闻交流合作权利。"

华春莹还说，按照《纽约时报》引述的报告中的逻辑，"新华社、中国日报等中国媒体属于中国政府，服务的是14亿中国人民的利益，那么CNN等属于一些垄断私人资本的媒体，服务的可能只是极少数人或者利益集团的利益。是不是可以这么理解？"

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