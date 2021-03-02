中国外交部：美方已驱逐数十名中国记者

(德国之声中文网) 华春莹的表态是对《纽约时报》引述的一份有关"中国借由疫情增强全球形象"之报告的回应。《纽约时报》称，中国正在对境内的外国媒体记者进行打击，驱逐美国等国记者，从而迫使外国媒体在中国题材报道中越来越依赖中国官方媒体提供的消息。

华春莹对该报道进行了反驳，并指责美国将中国驻美媒体注册为"外国代理人""外国使团"，并将所有中国驻美记者签证停留期削减至不超过90天。华春莹还透露，新华社和人民网驻美国记者去年11月初提交的签证延期申请尚未获批，按照美方规定，他们自2月初起就被迫停止工作，其中新华社记者已被迫于5月1日回国。"还有很多其他中方记者往往是好不容易等来了审批的签证延期，但已经必须立即再申请下一轮的签证申请。所以中国驻美媒体记者在美国处于极大不确定状态，对他们正常的工作甚至生活都带来了很大不确定性，造成了严重负面影响。"

去年3月，美国将多家中国官方背景媒体列为"外国代理人"，并限制其驻美人数，导致60名中国记者被迫离美。作为反制，中国则宣布驱逐包括《纽约时报》等三家美国大报的驻华记者。

时任美国国务卿蓬佩奥对中方的反制措施表示遗憾，并驳斥称，被美方限制的中国机构并非真正的自由媒体，而是宣传机构，与遭到中方反制的美国自由媒体存在本质上的不同。

在5月11日的记者会上，华春莹也提及了这类观点。她反驳说，"各国体制不同，媒体如何运营自然会有所不同。评价一个媒体的专业性，最重要的是看它能否恪守新闻职业操守，能否客观公正报道。""新华社同其他国家新闻机构的合作，同美联社、路透社、法新社、共同社跟世界各国新闻机构合作没什么不同。不能因为新华社属于中国这个社会主义国家，就否定新华社等中国媒体应有的新闻交流合作权利。"

华春莹还说，按照《纽约时报》引述的报告中的逻辑，"新华社、中国日报等中国媒体属于中国政府，服务的是14亿中国人民的利益，那么CNN等属于一些垄断私人资本的媒体，服务的可能只是极少数人或者利益集团的利益。是不是可以这么理解？"

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