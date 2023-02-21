 中国外交部控美“霸权” 美大使: 不是大国风范 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2023

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时政风云

中国外交部控美“霸权” 美大使: 不是大国风范

中国外交部连日来以不寻常的形式对美国在国际和国内的种种“劣迹”提出严厉指控。美国驻华大使伯恩斯做出回应，指中国的做法“不是大国应有的风范”。

Symbolfoto US-Beziehungen

（德国之声中文网）美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns)星期四（2月23日）在推特发文，指中国外交部发表的一份报告是"粗暴的宣传，不是大国应有的风范"。他还表示 "美国随时准备好，进行有意义的合作，来解决共同的全球挑战"。

他所回应的是中国外交部2月20日在其官网发布的题为"美国的霸权、霸道、霸凌及其危害"的长文。作者称，撰文旨在"揭露美国滥用政治军事、经济金融、科技文化霸权的种种恶行劣迹"。

文章列举美国过去两百多年中"大搞颠覆渗透，动辄发动战争，贻害国际社会"的案例称，美国"长期打着所谓民主和人权旗号，企图按照美国的价值观和政治制度塑造其他国家和世界秩序"。

作者还谴责美国"滥用文化霸权"对社会主义国家"和平演变"，称美国在电影等商品中植入美国价值观，并试图操控全球舆论。"美国政府严格审查所有社交媒体公司，要求执行政府指示"。

文章最后称美国"这些单边主义、唯我独尊、倒行逆施的霸权做法正在引发国际社会越来越强烈的批评和反对"。

美国驻华大使伯恩斯

美国驻华大使伯恩斯

据法国国际广播电台报道，中国外交部还将这篇文章翻译成英文分发给西方媒体记者。

2月24日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会时，回应美国驻华大使伯恩斯的批评推文称，"新华社发布的报告不过是讲了一些真话，……美国不习惯听真话，更不愿正视自身的问题"。

"战狼外交"再露锋芒？

中国外交部此次发表"檄文"，是近来北京从舆论上对美国发难的一系列动作之一。2月21日，中国外交部发言人华春莹在推特上用英文连发图，列出为什么"中国不会成为美国"的十个原因，称"中国根本无意'击败'美国，也不想变成另一个美国" 。

华春莹的文字，实际上也是对美国的指责和控诉。她列出的中国与美国的"不同之处"包括：中国从未对少数民族进行过屠杀、掠夺和种族灭绝；中国从不允许1%人口拥有的财富，相当于90%+人口拥有财富的总和；中国从不侵略别国以及搞殖民扩张；中国从不干涉别国内政，也从不在国外寻找、扶植代理人；中国从不称霸世界，也不会剥夺任何人的发展权；中国从不向漫游的气球发射导弹，而是投资建设更好的铁路，让人民享受安全和健康（配图为造成俄亥俄州化学品泄漏事故的列车脱轨爆炸现场）。

中国外交部发言人华春莹

中国外交部发言人华春莹在推特上相当活跃

共青团中央23日在微博上引述了华春莹推文的内容，引来不少点赞，但也有一些用户写下嘲讽留言，称这是"给自己人洗脑"、"什么叫做国家不允许？"、"为什么不能美中做的不好的都骂？"；不少网民指出"第二条有待商榷"（贫富不均）、 "中国的贫富悬殊程度得全球名列前茅了吧"。

近来围绕击落中国气球事件以及对乌克兰战争的立场，美中之间的外交交锋步步升级。《华盛顿邮报》外交与安全政策专栏作家乔什·罗金(Josh Rogin)撰文指出，在不久前的慕尼黑安全会议上，美国国务卿布林肯与中国最高外交官王毅气氛紧张的会晤表明，北京无意与美国缓和关系。

智库机构"保卫民主基金会"(Foundation for Defense of Democracies)高级研究员辛格尔顿(Craig Singleton)对美国之音表示，美中关系接下来只会更糟。"很明显，双方之间几乎没有信任，中国最近的激烈言辞是试图转移其在间谍气球活动中遭遇的尴尬。"

 

（综合报道）

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