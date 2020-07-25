中国外交部：如果记者签证被拒，中方可能报复

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌在周二（8月4日）例行记者会上说，今年5月8日，美方将中国驻美记者签证停留期限缩短至90天以内，每三个月要重新申请延期。相关记者均早已向美方提交签证延期申请，但至今尚无一人获得美方明确回复。

汪文斌认为，一段时间以来，美方不断升级对中国媒体的政治打压。他要求，"美方应立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治打压"。"如果美方一意孤行，错上加错，中方必将被迫做出必要和正当的反应。"

汪文斌没有透露有多少中国记者受到影响，以及中国可能考虑采取什么报复行动。但是中国官媒《环球时报》总编胡锡进早前透露，如果中国记者被迫离开美国，在香港的美国记者将会成为中国报复的目标。

"中方已为最坏的情况做好了准备，也就是全部中国记者必须离开美国。"胡锡进在推特上说，"如果是这样，中方将进行报复，包括针对驻香港的美国记者。"

《环球时报》是《人民日报》旗下的中共官媒。

中美两国关系急剧恶化，在贸易战、新冠疫情等领域频频交手，最近几个月内战火数次延及记者行业。

今年3月，美国将把获准在中国主要国有媒体美国办事处工作的记者人数从此前的160人削减到100人。

中国则驱逐了为美国《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》工作的记者，并威胁还将针对美国打压中国记者作出更多行动。



张平/ 达扬（路透社）

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