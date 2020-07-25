 中国外交部：如果记者签证被拒，中方可能报复 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2020

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中国外交部：如果记者签证被拒，中方可能报复

  中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，中国可能针对美国拒绝为中国记者延长驻美签证而采取报复行动。

China Sprecher Außenministerium Wang Wenbin (picture-alliance/dpa/A. Ivanov)

汪文斌: 美方应立即纠正错误

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专注报导中国议题的记者张彦 (Ian Johnson) 七月中在一篇评论中披露，他今年三月被中国政府取消记者签证，被迫离开生活了20多年的中国。他在接受德国之声访问时表示，美国政府非常"业余"的对华外交政策，迫使驻中美籍记者在中美争端中受到附带损害。

今年3月，美国记者张彦被北京当局取消记者签证，被迫离开中国。时隔数月，他在《纽约时报》发表评论文章，对两国政治角力使得媒体成为牺牲品而扼腕叹息，他担心未来西方媒体深入报道中国敏感话题的能力被削弱，中美两国也将进入“盲目对抗”的零和游戏。

中美之间的媒体战继续升级。中国外交部发言人赵立坚周三宣布，包括美联社在内的四家美国媒体机构必须在七日内上报其驻华机构的人员和财务运营等信息。不久前，美国刚刚把四家中国官媒列为"外国使团"。

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌在周二（8月4日）例行记者会上说，今年5月8日，美方将中国驻美记者签证停留期限缩短至90天以内，每三个月要重新申请延期。相关记者均早已向美方提交签证延期申请，但至今尚无一人获得美方明确回复。

汪文斌认为，一段时间以来，美方不断升级对中国媒体的政治打压。他要求，"美方应立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治打压"。"如果美方一意孤行，错上加错，中方必将被迫做出必要和正当的反应。"

汪文斌没有透露有多少中国记者受到影响，以及中国可能考虑采取什么报复行动。但是中国官媒《环球时报》总编胡锡进早前透露，如果中国记者被迫离开美国，在香港的美国记者将会成为中国报复的目标。

"中方已为最坏的情况做好了准备，也就是全部中国记者必须离开美国。"胡锡进在推特上说，"如果是这样，中方将进行报复，包括针对驻香港的美国记者。"

《环球时报》是《人民日报》旗下的中共官媒。

中美两国关系急剧恶化，在贸易战、新冠疫情等领域频频交手，最近几个月内战火数次延及记者行业。

今年3月，美国将把获准在中国主要国有媒体美国办事处工作的记者人数从此前的160人削减到100人。

中国则驱逐了为美国《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》工作的记者，并威胁还将针对美国打压中国记者作出更多行动。


 张平/ 达扬（路透社）

 

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