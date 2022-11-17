中国外交部：习近平不是在批评特鲁多

（德国之声中文网）中国外交部周四表示，习近平并没有批评特鲁多的意思。外交部发言人毛宁在例行记者会上回应记者提问时说，两国领导人在G20峰会期间进行了简短交谈，"这很正常"，不应该被理解为习近平批评或指责任何人。

在16日开始在网上迅速传播的一段视频中，可以看到习近平在和特鲁多说话，翻译用英文对特鲁多说："我们昨天讨论的内容，今天都登到报纸上了"。接着听到习近平说："这不合适啊……而且我们也不是那样进行的。"他接著说："如果有诚心，咱们就应互相尊重的态度来进行很好的沟通。否则这个结果就不好说了。"

特鲁多则回应说，"在加拿大我们相信自由、公开和坦率的对话"。他还说，"我们会持续寻求建设性合作，但在一些问题上我们会有分歧。"习近平似乎无意继续讨论，顺着说，"要创造条件，创造条件"。然后伸出手同特鲁多握手后，面带笑容走开了。

路透社报道称，习近平的不满可能是由于加拿大媒体援引总理府发布的消息称，特鲁多在周二（11月15日）会见习近平时，对中国涉嫌间谍活动和"干涉"加拿大选举提出了"严重关切"。

15日的对话是在拥挤的人群中进行的

此前路透社报道称，周二在G20的一场正式活动前，习近平和特鲁多在一个嘈杂拥挤的环境里面对面进行了短暂交谈。这与习近平同拜登、马克龙登国家元首的正式双边会面不同，且只有大约10分钟的时间。

非正式不发布？

据加拿大广播公司（CBC）援引总理府后来对外发布的对话内容，特鲁多对有关中国在2019年加联邦选举中涉嫌暗中资助11名候选人一事的报道表示关切。两位领导人还讨论了俄罗斯对乌克兰的入侵和朝鲜半岛局势。此外特鲁多还谈到将在蒙特利尔举行的COP15峰会的重要性以及中国在应对气候变化方面的作用。

中方对此次谈话则没有官方发布消息。在周三中国外交部的例行记者会上，发言人毛宁表示"目前我没有可以提供的消息。"

在周四的记者会上，有记者问到两位领导人被拍到的不同寻常的对话。毛宁表示，习近平对特鲁多说"否则结果不好说"，并不是威胁，因为两位领导人正在进行"正常"交流，只是"表达了各自的立场"。

她还表示，北京支持在平等基础上进行坦诚交流，并指中方希望加拿大采取行动改善双边关系。她还强调，中国"从不干涉别国内政"。

据"中国数字时代"网站报道，有关视频在网上热传后，多个中国社交平台开始审查，"特鲁多"一度成敏感词。在微博上，搜索"特鲁多"、"加拿大总理"、"Trudeau"，甚至中国网民对特鲁多的昵称"小土豆"，仅可见机构和媒体发布的内容。在抖音和B站，"加拿大总理"、"特鲁多"的搜索结果均被清理至事件发生前。

（综合报道）

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