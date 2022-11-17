 中国外交部：习近平不是在批评特鲁多 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国外交部：习近平不是在批评特鲁多

一段记录习近平与加拿大总理特鲁多在G20峰会上交谈的视频周三引起议论纷纷。有媒体称习近平“教训”了特鲁多。中国官方次日做出回应。

习近平特鲁多对话曝光：“这不合适”！

（德国之声中文网）中国外交部周四表示，习近平并没有批评特鲁多的意思。外交部发言人毛宁在例行记者会上回应记者提问时说，两国领导人在G20峰会期间进行了简短交谈，"这很正常"，不应该被理解为习近平批评或指责任何人。

在16日开始在网上迅速传播的一段视频中，可以看到习近平在和特鲁多说话，翻译用英文对特鲁多说："我们昨天讨论的内容，今天都登到报纸上了"。接着听到习近平说："这不合适啊……而且我们也不是那样进行的。"他接著说："如果有诚心，咱们就应互相尊重的态度来进行很好的沟通。否则这个结果就不好说了。"

特鲁多则回应说，"在加拿大我们相信自由、公开和坦率的对话"。他还说，"我们会持续寻求建设性合作，但在一些问题上我们会有分歧。"习近平似乎无意继续讨论，顺着说，"要创造条件，创造条件"。然后伸出手同特鲁多握手后，面带笑容走开了。

路透社报道称，习近平的不满可能是由于加拿大媒体援引总理府发布的消息称，特鲁多在周二（11月15日）会见习近平时，对中国涉嫌间谍活动和"干涉"加拿大选举提出了"严重关切"。

15日的对话是在拥挤的人群中进行的

15日的对话是在拥挤的人群中进行的

此前路透社报道称，周二在G20的一场正式活动前，习近平和特鲁多在一个嘈杂拥挤的环境里面对面进行了短暂交谈。这与习近平同拜登、马克龙登国家元首的正式双边会面不同，且只有大约10分钟的时间。

非正式不发布？

据加拿大广播公司（CBC）援引总理府后来对外发布的对话内容，特鲁多对有关中国在2019年加联邦选举中涉嫌暗中资助11名候选人一事的报道表示关切。两位领导人还讨论了俄罗斯对乌克兰的入侵和朝鲜半岛局势。此外特鲁多还谈到将在蒙特利尔举行的COP15峰会的重要性以及中国在应对气候变化方面的作用。

中方对此次谈话则没有官方发布消息。在周三中国外交部的例行记者会上，发言人毛宁表示"目前我没有可以提供的消息。"

在周四的记者会上，有记者问到两位领导人被拍到的不同寻常的对话。毛宁表示，习近平对特鲁多说"否则结果不好说"，并不是威胁，因为两位领导人正在进行"正常"交流，只是"表达了各自的立场"。

她还表示，北京支持在平等基础上进行坦诚交流，并指中方希望加拿大采取行动改善双边关系。她还强调，中国"从不干涉别国内政"。

据"中国数字时代"网站报道，有关视频在网上热传后，多个中国社交平台开始审查，"特鲁多"一度成敏感词。在微博上，搜索"特鲁多"、"加拿大总理"、"Trudeau"，甚至中国网民对特鲁多的昵称"小土豆"，仅可见机构和媒体发布的内容。在抖音和B站，"加拿大总理"、"特鲁多"的搜索结果均被清理至事件发生前。

 

（综合报道）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

中国国家主席习近平和加拿大总理特鲁多在出席G20峰会一场活动间隙进行了对话。媒体捕捉到了谈话的一部分。习近平不满地抱怨特鲁多将他们谈话的内容透露给了媒体。特鲁多是如何回应的呢？

习近平特鲁多对话曝光：“这不合适”！ 17.11.2022

中国国家主席习近平和加拿大总理特鲁多在出席G20峰会一场活动间隙进行了对话。媒体捕捉到了谈话的一部分。习近平不满地抱怨特鲁多将他们谈话的内容透露给了媒体。特鲁多是如何回应的呢？

November 15, 2022, Nusa Dua, Bali, Indonesia: Canadian Prime Minister Justin Trudeau, centre left, and Chinese President Xi Jinping, centre right, join fellow leaders as they arrive to the G20 leaders summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia on Tuesday, Nov. 15, 2022. (Credit Image: © Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ZUMA Press

特鲁多的“严重关切”碰上习近平的“不好说了” 16.11.2022

加拿大总理特鲁多同习近平的会谈只有短短的几分钟，加方对中国“干涉”行为表示“严重关切”。而让中国国家主席习近平尤其不满的是，他们的交谈内容第二天都出现在报纸上。

(221115) -- BALI, Nov. 15, 2022 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping meets with French President Emmanuel Macron in Bali, Indonesia, Nov. 15, 2022. (Xinhua/Shen Hong)

中法领导人巴厘会晤: 乌克兰冲突亟需缓和 15.11.2022

中法领导人在G20峰会开幕前举行面对面会晤。马克龙呼吁中方“为自身的利益着想”，向俄罗斯施压促其参与停火和谈。习近平表示，“希望法方为中国企业在法国发展提供更加公平、公正、非歧视的营商环境”。

广告

媒体看中国

目前，北京（图）正在面临新冠疫情开始以来最高的感染数字。在全国范围内，感染率也在数周内不断上升

德语媒体：转折点上的“清零政策”

“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。  