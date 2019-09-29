中国外交转向 打造“世界强国”

（德国之声中文网）数月来，中国一直在为这个大日子做准备：10月1日的国庆日。今年中国庆祝中华人民共和国成立70周年，盛大的阅兵式也是庆祝活动的一部分。中国领导层借此展示其军力以及参与国际事务的意愿。在过去几年间，中国的外交策略出现转折。

"中华民族的伟大复兴"-这是中国国家主席习近平为其政治纲领选择的激情标语。纪念中国成立70周年的官方展览反复提及"复兴"的道路。这条道路与中国的全球崛起及其地缘战略雄心紧密相关。

不同于其前任，习近平不再采取谦卑的外交手法。中国的外交政策几年来已改变了方向，不想再像过去几十年间默默无闻。这个昔日的强大帝国将重返它在国际社会中原有的位子--这是中国领导层的思路。

习近平在中共十九大上清楚表示：毛泽东时代让中国人"站起来"，邓小平时代让中国"富起来"，而今新时代的中国将"强起来"。不仅是在国家范围内，而且是在国际舞台上。中国目标明确地在扩大对国际组织的影响力，包括世界银行、国际货币基金组织和联合国。中国是联合国蓝盔部队最大的出兵国之一，另一方面却遏制着反对侵害人权的抗议声。

很长一段时间以来，中国迟疑着不愿担任全球领导者的角色，如今北京认为时机已然到来。这也是中国问题专家韩磊（Paul Haenle）的观察结果。韩磊曾是美国两任总统布什及奥巴马的政府顾问，也曾供职于美国国家安全委员会，主管中国事务。2010年韩磊在北京清华大学内成立了清华-卡内基全球政策中心，目前任该中心主任。

韩磊表示，对中国领导层而言，只在自己的领地中活动已不够。为了让中国经济得以继续发展并不断向前，北京需要具有全球视野的政治手段。

因此，"一带一路"也是中国领导层最钟爱的项目，如今已然是中国外交政策及地缘政治战略的核心。这一新丝绸之路是自二战后马歇尔计划以来最大的全球经济和投资项目，目标是在亚洲、非洲和欧洲之间创建一个庞大的新贸易网络。

中国积极建设道路、高速铁路路线、港口和其它基础设施。习近平在2013年首次提及"一带一路"政策的计划。为了在政治上推动这个项目并激起全球的兴趣，习近平两次邀请各方前往北京参与一带一路峰会。

从巴基斯坦、斯里兰卡、哈萨克斯坦、马来西亚到黑山、意大利：中国将超过125个国家纳入了新丝绸之路中。这个项目的触角已经延伸至各大洲。其中的许多投资也将使相关国家受益，但中国仍是最主要的获益方。

根据一份美国研究报告，新丝绸之路沿线迄今高达90%的项目是承包给中国企业，获利者主要为实施基础建设项目的中国建筑、钢铁和运输公司。德国政府等批评方指责其中缺乏具约束力的规则、公平招标和透明度，中国特色的全球化正在逼近。

为项目提供资金的基本上是中国国有银行。批评者警告，中国可能通过贷款将已经贫穷的国家诱入债务陷阱中。这些国家通过借贷来筹措资金，或将面临无法还款的危机。

习近平的中国重生梦还包括实现国家整体性。今年年初，习近平在一次演说中再次强调：与台湾统一依旧是中国的官方目标。习近平表示，"祖国必须统一，也必然统一"。他更指出，两岸统一是"新时代中华民族伟大复兴的必然要求"。习近平还威胁在必要情况下武力统一台湾。

在中共成立70周年后，中国作为国际政策参与者的信心将继续提升。这对西方国家也将造成影响。中国比以往任何时候都更具信心地为其制度进行辩论。无论是美国、英国或欧盟，中国官媒越发频繁地以其它国家的政治和社会发展为论据，宣扬中国制度的卓越性。专制和控制再加上生机勃勃的成功经济-这是中国之路，也"理当"成为其它国家的借镜。建政70周年，中国正投身于打造"世界强国"的项目中。