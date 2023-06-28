中国夏季达沃斯: 努力招商引资恢复新常态

（德国之声中文网）从北京到港口城市天津，绿色植物一路不绝，尽情映入眼帘。100公里的高速公路，左右两侧生长着新树。为实现环境目标，中国在全国种植了数百万棵树，这一努力在这里无法视而不见。

同6道高速公路并列的，是一条连接京津两市的高铁线，它们之间住有人家，树木后能看到摩天高楼，它们当中一些还在施工当中。

“夏季达沃斯”

在过去3年漫长的时间里，中国因新冠疫情几乎与世隔绝。现如今他们将目光投向未来，再次举办夏季达沃斯论坛即“新领军者年会”。在天津，到处可以看到色彩鲜艳的海报，1500名中外与会者受到友好接待。

这已是第14届瑞士达沃斯世界经济论坛举办的年度夏季会议。过去3年里，因旅行受到限制，会议都是以视频形式举行。中国政府希望借本周国际会议释放重要信号，也因此同以往比较，国外与会者此次相对容易地得到了入境签证。

中国希望夏季达沃斯释放积极信号

中国在寻找投资者

中国正在积极主动地吸引投资者，许多企业代表和政界人士都来到天津，但他们当中缺乏最顶尖人士。会议承办方对相当多的美国企业代表来到天津表示满意，当然也有很多来自欧洲和非洲的与会者。

达沃斯论坛主席布伦德（Borge Brende）强调，美国和中国占据了世界贸易的50%，因此对他而言直接交换想法非常重要。

中国国家总理李强也突出直接交流的重要意义，他在致开幕词时说，世界经济处在动荡时期，但世界不应该、也不可能退回到彼此封闭孤立的状态。他的讲话同时被翻译成英、日、蒙、越数种语言。

中国需要投资者以及开放的国际市场以消化其产品，尤其在目前经济增长不如预期的情况下。2022年，中国经济增长只达到3%，而不是预期的大约5.5%。目前，中国青年就业很难，专家估计新进入劳动市场年轻人的失业率为20%。

约1500名中外与会者参加夏季达沃斯

西方企业静观事态发展

Chan Tran代表加拿大汽车配件公司Linamar。这家国际型企业在中国拥有6个生产基地，约2000名雇员。问及目前的经济形势，这名企业经理耸耸肩膀说，2005年公司决定来中国办厂，当时中国的经济增长前景很看好，但现在，他担心出现停滞。

Chan Tran说，“我们公司现在对投资比较谨慎”。为回避风险，他的公司将等待一段时间，看看事态如何发展。

和许多参加夏季达沃斯的中国人一样，Chan Tran不愿谈论政治。中国总理李强也回避政治话题，他只笼统提到目前存在的“激烈的政治紧张局势”，只字未提俄罗斯在乌克兰发动的侵略战争，也闭口不谈台湾问题。

中国似乎想把政治和商业完全分割开来。来自欧洲和美国的与会者尤其对这一点持批评态度。他们中的许多人公开讨论“中国风险”，并想知道如何在不放弃中国市场的情况下减少对其的高度依赖。但这谈何容易！

中欧国际工商学院副院长布诺瓦（Frank Bournois）对德国之声表示，“我们的政治和经济紧密相连，不可分开”，尽管如此，他仍坚信在华投资是有意义的，“如果我们脱钩，我们在全球将损失约5%的经济增长。”

保持开放的国际沟通渠道

以汽车为例。中国仍然是德国汽车厂商最重要的市场。天津的大街上，大众、宝马、奥迪、保时捷等德国汽车品牌比比皆是，然而，中国汽车品牌正在奋起直追，在大街上也渐渐多起来，其中多为电动车，而它们当中的大多数完全是中国制造，基本不需要外援。

对市场份额的竞争越来越激烈，不仅是德国汽车厂商深刻感受到这一变化的影响。

在此背景下，尽管存在着意识形态上的分歧，世界经济论坛仍然希望促进对话，也许不是每个人都同意，但至少与会的来自90个国家的代表可以在天津共同做一次尝试。

会议的组织方称，对此的需求是有的，尤其自去年开始全球经济增长的70%源于亚洲。一些小组规模虽小，但却展开对人工智能、生物技术和保健品市场等重大问题的讨论。在这些领域，中国已占据很大市场份额，即使它比政府希望的要少，但很明显，中国希望继续推动未来科技以带动经济增长。

不过，有一件事也许没有按计划进行。在会议中心的入口处，论坛向人们提供中国国家主席习近平的著作，装订精美，高光白纸印刷。只是到目前为止，人们对它的需求非常有限。

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