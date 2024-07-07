中国士兵抵达白俄罗斯参加反恐演习

刚刚加入上合组织的白俄罗斯正在深化和中国军事合作的力度。白俄罗斯国防部宣布中国士兵于周六抵达白俄罗斯，参加从7月8日至19日的联合反恐演习。

（德国之声中文网）据德新社报道，白俄罗斯国防部在其Telegram频道上表示：“此次联合训练将有助于交流经验，提升白俄罗斯和中国部队之间的合作，并为进一步发展白中在联合部队训练领域的关系奠定基础。”

中国官方媒体也同时公布了相关消息，新华社7月7日援引中国国防部的消息报道称，根据年度计划和中白双方共识，中国和白俄罗斯两国军队将于7月上中旬在白俄罗斯布列斯特市附近地域举行“雄鹰突击-2024”陆军联合训练。此次联训以执行反恐怖行动任务为背景，双方将采取混编同训模式，共同完成营救人质、联合反恐怖行动等课目演练，旨在提升参训部队训练水平和协同能力，深化两国陆军务实合作。

到目前为止，中国和白俄罗斯双方都未透露参与的中国士兵数量。然而，白俄罗斯国防部发布的照片显示，一架中国运输机抵达，机上可载有三位数的士兵。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

白俄罗斯与西方国家，尤其是乌克兰之间的紧张关系正在加剧，并且最近进一步恶化。白俄罗斯被认为是一个专制统治的国家，其当权者卢卡申科被视为欧洲最后一个独裁者。他反复将西方描绘成对其国家的威胁。同时也是俄罗斯总统普京的亲密盟友，已授权莫斯科在白俄罗斯境内部署战术核武器。

此外，白俄罗斯最近加强了在与乌克兰边境的部队部署，声称邻国乌克兰进行挑衅。基辅方面则表示，白俄罗斯的行动令其感到威胁，尤其是因为两年多前俄罗斯军队入侵乌克兰时，也曾从白俄罗斯境内发起攻击。

7月初，上合组织正式接收白俄罗斯为成员国。2001年由中俄成立的该组织意在成为与西方竞争的平台。其焦点是安全与经济。习近平当时在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳出席上海合作组织峰会时与卢卡申科进行了会晤。今年的7月3日是白俄罗斯的独立纪念日，也被称为“明斯克解放日”。在刚刚结束的“明斯克解放日”80周年阅兵式上，中国军队首次亮相。白总统卢卡申科在阅兵式上的讲话中表示：“只有历史才能给我们教训，与中国的军事合作表明我们愿意捍卫我们的历史记忆、利益和主权”。

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