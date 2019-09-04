中国、墨西哥倾销预制结构钢 美将加征新关税

(德国之声中文网) 美国在周三(9月4日)初步裁定，中国与墨西哥的厂商涉及将预制结构钢倾销到美国，影响到美国市场，因此美国将对这两个国家的预制钢结构课征进口关税，并收取保证金。这项决定大约会影响到价值10亿美元的预置结构钢。

商务部表示，美国将会对中国的预制结构钢最高课征141%的关税、对墨西哥的预置结构钢最高课征31%的关税，并开始以该税率为基准，向两国收取保证金。

商务部报告中，被表列为有倾销嫌疑的中国企业分别为金环建设集团、玛顿重工(太仓)有限公司、惠生海洋公司(香港)等。

商务部的裁定仅是初步裁定，未来还有可能会改变。该部门预计在2020年1月24日决定最后的反倾销税。随后，美国国际贸易委员会将会开始检视进口商品有无伤害美国经济的部门，并在2020年3月9日左右做出判断。

就算商务部认定中国与墨西哥有倾销事实，只要美国国际贸易委员会认为该案对美国经济没有重大影响，仍然能够撤销加征反倾销税的决定。

商务部在同一份公告当中宣布，加拿大的同类产品没有倾销嫌疑。

商务部调查中所涉及的「预制结构钢」用于安装或组装桥梁、楼宇、停车场和港口等大型建筑项目。调查不包括混凝土钢筋结构、钢桥、预制钢结构建造的建筑物和钢制电线杆等产品。

罗法/杨威廉(综合报导)