中国增加对9国单方面免签 日本表示欢迎

中国本周五（11月22日）宣布扩大免签政策，在原有对29国实行单方面免签的基础上，新增对日本等9国持普通护照人员试行免签，并将免签停留期限自现行15日延长至30日。日本内阁官房长官对此表示欢迎。

（德国之声中文网）中国外交部发言人林剑11月22日在例行记者会上表示，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本等9国持普通护照人员试行免签政策。此外，自2024年11月30日起，包括上述9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。

此前，中方已先后对法国、德国等29个国家实行单方面免签政策，免签停留期限为15天。

在中国国务院新闻办公室本周五举行的国务院政策例行吹风会上，中国外交部领事司负责人童学军在会上介绍，近一段时间以来，外交部持续推出签证便利化举措，不断改进外籍人士来华体验。下一步，外交部将为中外人员尤其是商务人员往来创造更多便利。

中国改善与日本关系的新举措

中国对日本试行单方面免签似乎反映了中国最近改善两国关系的意愿。两国关系近年来因台湾问题、日本核废水排放问题而恶化。

新冠疫情前，中国曾对日本、新加坡和文莱3个国家实行入境15天以内免签。因新冠疫情蔓延，中国于2020年3月停止了上述免签措施。

从2023年7月26日起，中国政府恢复对持普通护照赴华经商、旅游观光、探亲访友和过境的文莱公民15天免签入境政策。今年2月9日起，中国和新加坡互免签证正式生效，中国和新加坡持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30日。去年12月，中国开始对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境实行停留15天内免签入境。今年3月以来，中国又先后增加试行单方面短期入境免签的国家，但日本一直不在其中。

今年9月，中方宣称近期就福岛第一核电站核污染水排海问题达成共识，恢复日本水产品进口。11月15日，中国国家主席习近平在秘鲁首都利马与日本首相石破茂举行会谈。据共同社报道，双方确认全面推进"战略互惠关系"，并就加强人员交流达成了一致。

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日本内阁官房长官林义正 (Yoshimasa Hayashi) 本周五在东京对中国对日本试行单方面免签表示欢迎。他向记者表示，日本是疫情爆发前三个免签入境中国的国家之一，日本政府曾多次要求尽早恢复免签入境政策。他说，"我们希望中方宣布的免签措施将有助于进一步促进中日之间的交流。"

在经济下行的压力下，中国试图推动与其他国家的人员交流、商业往来以及旅游业，并改善与一些国家有时紧张的关系。据中国官方数据，今年第三季度，中国各口岸入境外国人达818.6万人次，其中通过免签入境488.5万人次。据中国文化和旅游部发布的信息，在疫情前的2019年，全年外国人入境旅游人数为3188万人次。

(美联社等）

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